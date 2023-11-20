Де ла Фуэнте «опустошен» из-за травмы Гави. Главный приоритет тренера Испании — здоровье игроков

Никто такого не ожидал.

В матче сборной Испании против Грузии Гави получил кошмарную травму — разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Из-за этого повреждения полузащитник выбыл аж на 7-9 месяцев, и ему придется проделать очень много работы, чтобы вернуться на прежний уровень.

От этой новости фанаты «Барселоны» впали в отчаяние. В произошедшем в первую очередь начали винить тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте, отмечая, что ему не стоило давать Пабло место в стартовом составе в матче, который уже не имеет турнирного значения.

Однако журналист Diario Sport Жорди Гиль утверждает, что босс сборной разделяет чувства фанатов, и он ни в коей мере не рисковал здоровьем игрока, выпустив его в том злополучном матче.

В своей статье Гиль рассказывает, что главным приоритетом испанского специалиста всегда было благополучие футболистов. Самыми яркими примерами этого отношения стал его отказ от вызова Педри, который только вернулся после травмы, а также освобождение от обязанностей в сборной Ламина Ямаля и Алекса Бальде, когда они испытывали небольшой дискомфорт.

Тренерский и медицинский штаб работают с особой строгостью. У Де ла Фуэнте есть сводки о состоянии всех игроков, и он прекрасно знает, когда кто-то находится на грани травмы или слишком переутомлен. Гави входил в группу футболистов с идеальной формой.

После матча с Кипром Де ла Фуэнте хотел, чтобы Гави снизил нагрузку. Пабло хотел участвовать в интенсивной тренировке с остальными игроками, потому что чувствовал себя очень сильным, но тренер попросил его притормозить.

Хорошее самочувствие, готовность и желание Пабло убедили тренера снова выпустить его в стартовом составе. В этом не было никаких рисков, кроме вероятного несчастного случая, который, к сожалению, произошел.

После игры Де ла Фуэнте был опустошен. Он очень заботился о 19-летнем полузащитнике, и ему было очень жаль, что «Барселона» осталась без ключевого игрока. У Хави и босса сборной отличные отношения, Луис был его преподавателем на тренерских курсах.

Гави — настоящий боец. Так что будем верить, что он справится с этим испытанием так же великолепно, как и с защитниками соперников, и вернется только сильнее.