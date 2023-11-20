Спортивный врач прокомментировал серьезную травму Гави. Для «Барселоны» и сборной Испании есть плохие новости

Сезон для него закончен.

Сегодня «Барселона» получила худшую новость в этом сезоне: медобследование подтвердило, что Гави получил разрыв крестообразной связки колена.

По словам спортивного врача Хуанхо Лопеса Мартинеса, который работает личным врачом теннисиста Карлоса Алькараса, Гави выбыл как минимум на 9 месяцев.

«Был конкретный эпизод, из-за которого игрок покидал пределы поля (удар по ноге). Тогда случился маневр, называемый «вальгус», когда колено направлено внутрь, − объясняет врач. − Более того, с вращением колена. Он продолжил движение, а затем, принимая мяч более или менее нормально, почувствовал сильнейшую нестабильность. Думаю, что в тот момент и была повреждена крестообразная связка. Особенно из-за «вальгуса».

«Что касается сроков, то это девять месяцев. Ни больше, ни меньше. Потребуется операция, которая сделает реконструкцию, новую крестообразную связку. Обычно используются либо подколенные сухожилия, либо надколенника, либо квадрицепса, что наиболее распространено».

Прогноз врача говорит о том, что Гави не только не поможет «Барселоне» в этом сезоне, но и точно не сыграет на Евро-2024 и на Олимпийских играх следующего года.