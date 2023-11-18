4 игрока «Барсы», которые в этом сезоне играют на половину от своих возможностей

Кто из игроков «Барсы» наиболее неудачно выступает в этом сезоне?

Вот список игроков по мнения фанатов каталонцев, выступающих на половину от своих возможностей.

Алехандро Бальде

Левый защитник – лишь тень себя прошлого сезона. Проходы Бальде уже не так опасны, как раньше, а его подключения не стали лучше. В этом сезоне обладатель «Голден бой» отдал лишь одну голевую передачу, и при этом он продолжает ошибаться в защите.

Маркос Алонсо

В этом сезоне Алонсо пару раз выходил на замену, но в основном он становится помехой как в обороне, так и в атаке. Ему по-прежнему не удается обыгрывать соперников на фланге и оказывать голевую поддержку.

Ориоль Ромеу

Новичок «Барсы» фантастически начал сезон, но его уровень сильно упал, как только Френки де Йонг выбыл из строя. В последнее время испанец не очень полезен как опорный полузащитник, но все может измениться, если Френки снова будет рядом.

Роберт Левандовски

Несмотря на его недавний дубль в матче с «Алавесом», мы все еще ждем возвращения старого доброго Левы. Поляк не забивает в большинстве матчей этого сезона, но Хави отмечал, что вся проблема в дефиците моментов – у Роберта стало меньше опасных шансов в штрафной. У каталонцев не так много игроков, способных забивать, поэтому форма поляка очень важна.