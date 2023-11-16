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🐐 20 лет назад Лео Месси дебютировал за «Барселону». Остальное − история

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Пока не провел прощальный матч за любимый клуб.

16 ноября 2003 года вписано в историю «Барселоны» золотыми буквами. В этот день впервые на поле в товарищеском матче появился Лионель Месси.

Месси за полтора года преодолел пять клубных уровней − Кадете, Ювенил А, Ювенил Б, «Барселона С» и «Барселона Б», оказавшись в первой команде.

Первый «неофициальный» контракт с Лео Месси

В ноябре 2003 года «Барселону» пригласили на торжественное открытие арены «Порту» «Драгау». Франк Райкард попросил взять с собой несколько молодых игроков, среди которых оказался Лионель. «Он мальчик с большим талантом», − прокомментировал тогда свой выбор главный тренер.

В стартовом составе 16-летнего парня, конечно же, не выпустили, но почувствовать газон нового стадиона дали. К тому времени «Барселона» уже горела 0:2, а у Месси было два шанса, чтобы отличиться.

В официальном матче Лионель дебютировал практически год спустя − 16 октября 2004 года. С того времени он провел за «Барселону» 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи (данные Transfermarkt).

Лионель Месси стал десятикратным чемпионом Ла Лиги, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Копа Америка и чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

1 комментарий

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corazón blanco
А кто ведь тогда знал, что однажды этот мальчик станет одним из величайших игроков в истории мирового футбола и будет творить магию на поле.
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