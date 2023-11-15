📸 Встреча старых друзей. На тренировку «Барселоны» заглянул Пуйоль

Пока часть футболистов «Барсы» разлетелась по сборным, оставшиеся игроки продолжают работать на базе клуба. На последней тренировке каталонцев присутствовал особый гость – Карлес Пуйоль.

«Вечный капитан, который всю свою карьеру играл за «блауграну», заглянул на базу клуба, чтобы внимательно посмотреть на тренировку и поделиться некоторыми соображениями со своим бывшим товарищем по команде и другом на всю жизнь – Хави», – сказано на сайте «Барселоны».

Вместе с основой «блауграны» тренировались игроки молодежки.

Как думаете, какими мыслями Пуйоль поделился с Хави?