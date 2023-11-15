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📸 Встреча старых друзей. На тренировку «Барселоны» заглянул Пуйоль

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Пока часть футболистов «Барсы» разлетелась по сборным, оставшиеся игроки продолжают работать на базе клуба. На последней тренировке каталонцев присутствовал особый гость – Карлес Пуйоль.

«Вечный капитан, который всю свою карьеру играл за «блауграну», заглянул на базу клуба, чтобы внимательно посмотреть на тренировку и поделиться некоторыми соображениями со своим бывшим товарищем по команде и другом на всю жизнь – Хави», – сказано на сайте «Барселоны».

Вместе с основой «блауграны» тренировались игроки молодежки.

Как думаете, какими мыслями Пуйоль поделился с Хави?

2 комментария

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chiscuid
Великий Карлитос, приятно видеть его в такой хорошей физической форме, надеюсь, поделится опытом и расскажет молодым, что такое настоящий бойцовский дух
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Rachid
Пуйоля нужно в тренерский штаб к Хави - защита в Барсе нынче совсем никакая - пусть научит защитников грамотно защищаться
0
0
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