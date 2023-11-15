Деку хочет сохранить Феликса и Канселу. Во сколько это обойдется «Барселоне»? 🤔

Деку подтвердил, что «Барселона» хочет сохранить в клубе арендованных летом игроков.

«Мы хотим оставить Жоау Феликса и Жоау Канселу на следующий сезон, потому что они очень важны для команды», - заявил спортивный директор «Барсы».

По информации Луиса Рохо из Marca, подписание футболистов обойдется каталонцам не менее, чем в €100 млн.

«Манчестер Сити» потратил на Канселу около €65 млн, когда приобретал игрока у «Ювентуса» в 2019 году, и не хотел бы продавать футболиста менее, чем за половину этой суммы. Ожидается, что Канселу обойдется потенциальному покупателю около в €30 млн.

Что касается Феликса, то по нему аналогичная ситуация. Игрок присоединился к мадридскому «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за €127 млн. «Матрасники» планируют выручить за игрока более €70 млн.

Учитывая финансовые трудности «Барселоны», сложно представить реалистичность этих трансферов будущим летом. Если только не продать одного из лидеров клуба.