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Деку хочет сохранить Феликса и Канселу. Во сколько это обойдется «Барселоне»? 🤔

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Деку подтвердил, что «Барселона» хочет сохранить в клубе арендованных летом игроков.

«Мы хотим оставить Жоау Феликса и Жоау Канселу на следующий сезон, потому что они очень важны для команды», - заявил спортивный директор «Барсы».

По информации Луиса Рохо из Marca, подписание футболистов обойдется каталонцам не менее, чем в €100 млн.

«Манчестер Сити» потратил на Канселу около €65 млн, когда приобретал игрока у «Ювентуса» в 2019 году, и не хотел бы продавать футболиста менее, чем за половину этой суммы. Ожидается, что Канселу обойдется потенциальному покупателю около в €30 млн.

Что касается Феликса, то по нему аналогичная ситуация. Игрок присоединился к мадридскому «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за €127 млн. «Матрасники» планируют выручить за игрока более €70 млн.

Учитывая финансовые трудности «Барселоны», сложно представить реалистичность этих трансферов будущим летом. Если только не продать одного из лидеров клуба.

5 комментариев

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Мохнатый55
Канселу нужно выкупать, насчет Феликса большие сомнения.
+5
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Rachid
Феликса раньше времени распиарили - нестабильный игрок - большой вопрос..
А вот Канселу пригодился бы на постоянной основе, потому как универсальный игрок, играющий нормально на разных позициях
+3
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+3
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Overkiller
Ответ Мохнатый55
Канселу нужно выкупать, насчет Феликса большие сомнения.
Однозначно такого же мнения. Феликс начал то очень неплохо, но вот чем дальше тем больше он "поверил в себя" и снова начала вылезать его фирменная "единоличность", а не игра на команду. Апофеоз этого был в последней игре с Сосьедадом.
+1
0
+1
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Мохнатый55
Ответ Overkiller
Однозначно такого же мнения. Феликс начал то очень неплохо, но вот чем дальше тем больше он "поверил в себя" и снова начала вылезать его фирменная "единоличность", а не игра на команду. Апофеоз этого был в последней игре с Сосьедадом.
Видимо, он просто не является игроком топ-уровня.
0
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0
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