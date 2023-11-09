В сеть слили показания предполагаемой жертвы изнасилования: она рассказала, что произошло между ней и Дани Алвесом в туалете

Дело дрянь.

39-летнего футболиста взяли под стражу в начале года без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.

Джоана Санс (на фото), супруга бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, вскоре подала на развод, сообщает Marca. Как сообщили в программе El Programa de Ana Rosa на канале Telecinco, испанская модель, не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение очень обдуманно.

А теперь в сети появились расшифровки показаний предполагаемой жертвы - ничего хорошего для Алвеса они не сулят.

«Он был сзади меня, рядом был мой двоюродный брат. Потом я помню, что он отошел в сторону и жестом предложил мне подойти к нему. Я сделала это, мы разговаривали и ни о чем другом не думала. Я не знала, куда он меня ведет. Мы подошли к двери, он ее открыл. и мы вошли внутрь.

Когда я оказалась внутри, то поняла, что происходит. Там была крошечная кабинка, очень, очень маленькая. Думаю, именно тогда у меня начался шок. Помню, как он сел, и я начала говорить ему: «Мне пора идти, мне пора идти». Я помню, как он поднял мое платье и заставил меня сесть на него. Он повредил мне колено, когда пытался заняться со мной оральным сексом . Я пыталась уйти, но он не схватил меня за шею и не начал бить меня».

Дани Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.