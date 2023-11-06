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Лидер «Барсы» не пожал руку Хави, пока он ждал команду перед раздевалкой. Игрока сразу отправили на допинг-тест

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После победы «Барселоны» над «Реалом Сосьедад» в минувшие выходные Хави стоял у дверей раздевалки и приветствовал игроков «Барсы» рукопожатием и объятиями.

Однако когда дошла очередь до Роберта Левандовски, нападающий, казалось, не обратил внимания на тренера и едва взглянул ему в глаза.

Жоау Феликс приветствует Хави.

Кристенсен также приветствует Хави.

Но когда дело дошло до Левы, он просто встал, а затем ушел, не удостоив босса даже рукопожатием.

Почему Лева так холодно ушел?

По данным Marca, сразу после того, как Левандовски подошел к Хави, ему сказали, что он должен пройти тест на допинг, который будет проведен антидопинговой службой Ла Лиги.

Нападающий сразу же последовал за врачами, чтобы предоставить образцы для тестирования. Судя по всему, с Хави проблем нет, несмотря на то, что нападающий был заменен после 55-й минуты при счете 0-0.

10 комментариев

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ljolik888
Надеюсь летом Левандовского пристроют в Саудовскую Аравию за не плохую сумму . Но не тянет он от слова совсем . Пусть хоть денежную пользу принесёт.
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Sergey Troshin
Такой заголовок комментировать- только портить
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ЧИКО
Сколько не критикуй, он за своё… а нельзя этому Михаилу навсегда запретить писать про Барсу? почему он именно за Барсой так следит а не за другими? наверное кто-то ему платит именно за это…..
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Ligalaiz
Ответ Вальдано
Барса уже не та.. Нет в ней изюминки. И игры тоже. Всё из-за глупого руководства и менеджмента. Не тренеров нужно молодых ставить в первую очередь, а руководство. С новыми мыслями, идеями. Рыба гниёт с головы.
Барса взяла Ла Лигу в прошлом году и на пару очков от лидеров отстаёт в этом, а в ЛЧ без поражений.

"Барса уже не та"
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Mr-Apelsin Friend
Ответ Ligalaiz
Барса взяла Ла Лигу в прошлом году и на пару очков от лидеров отстаёт в этом, а в ЛЧ без поражений. "Барса уже не та"
Тяжко наверное жить в парадигме результатов, хотя автор выше явно говорил о качестве игры и самобытности
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Hella black
Леван уже не тот ! Нужно признать и отпустить,блеклая копия той самой Польской машины
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Josep
Даёшь срач а ровном месте!!
ох уж этот кликбейт..
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Вальдано
Барса уже не та.. Нет в ней изюминки. И игры тоже. Всё из-за глупого руководства и менеджмента. Не тренеров нужно молодых ставить в первую очередь, а руководство. С новыми мыслями, идеями. Рыба гниёт с головы.
+1
-1
0
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pro-fan
Столько слов ни о чём!
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dreamstep
Левандовски помог в прошлом году взять титул, но уже возраст, да и игрок зависимый от партнёров. Так что летом нужно прощаться и брать кого-то поперспективнее, не на 2 сезона.
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