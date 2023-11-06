Лидер «Барсы» не пожал руку Хави, пока он ждал команду перед раздевалкой. Игрока сразу отправили на допинг-тест

После победы «Барселоны» над «Реалом Сосьедад» в минувшие выходные Хави стоял у дверей раздевалки и приветствовал игроков «Барсы» рукопожатием и объятиями.

Однако когда дошла очередь до Роберта Левандовски, нападающий, казалось, не обратил внимания на тренера и едва взглянул ему в глаза.

Жоау Феликс приветствует Хави.

Кристенсен также приветствует Хави.

Но когда дело дошло до Левы, он просто встал, а затем ушел, не удостоив босса даже рукопожатием.

Почему Лева так холодно ушел?

По данным Marca, сразу после того, как Левандовски подошел к Хави, ему сказали, что он должен пройти тест на допинг, который будет проведен антидопинговой службой Ла Лиги.

Нападающий сразу же последовал за врачами, чтобы предоставить образцы для тестирования. Судя по всему, с Хави проблем нет, несмотря на то, что нападающий был заменен после 55-й минуты при счете 0-0.