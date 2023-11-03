«Мы не заслуживали победы» и «Мы были лучше» в класико. Разный Хави после матчей с двумя «Реалами»

«На прошлой неделе мы заслуживали победы, но проиграли. На этой неделе мы не заслуживали победы ...., но выиграли. Таков футбол.

Сегодня мы показали свою злость после класико». Мы выиграли очень важный матч, хотя и не заслуживали этого», – сказал Хави.

Действительно, можно владеть мячом, лидировать во всех аспектах, но если не забиваешь, то не победишь. Так случилось с командой Хави в прошлые выходные, тогда он заявил: «Мы были лучше на протяжении многих минут».

Сегондня «Барселона» взяла три очка благодаря голу Рональда Араухо на 92-й минуте и отстает от лидирующей «Жироны» всего на четыре очка.

Следующий матч – с донецким «Шахтером» на выезде.