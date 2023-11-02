«Барса» нашла замену Левандовскому. Его называют «Суарес 2.0» 🤫

По сообщениям ESPN, «Барселона» внимательно следит за карьерой Сантьяго Хименеса в «Фейеноорде».

Талантливый мексиканец феерит в Эредивизи: 15 голов в 12 матчах сезона.

Нападающий переехал в Нидерланды в прошлом году, перейдя в «Фейеноорд» за 6 миллионов евро из «Крус Асуля». С тех пор он оформил 38 голов в 57 матчах.

Стиль игры Хименеса сравнивают с Луисом Суаресом.

Сообщается, что 22-летний мексиканец рассматривается как замена Роберту Левандовскому. Контракт поляка истекает в 2026 году, после чего он вряд ли останется в клубе.