«Барса» нашла замену Левандовскому. Его называют «Суарес 2.0» 🤫
По сообщениям ESPN, «Барселона» внимательно следит за карьерой Сантьяго Хименеса в «Фейеноорде».
Талантливый мексиканец феерит в Эредивизи: 15 голов в 12 матчах сезона.
Нападающий переехал в Нидерланды в прошлом году, перейдя в «Фейеноорд» за 6 миллионов евро из «Крус Асуля». С тех пор он оформил 38 голов в 57 матчах.
Стиль игры Хименеса сравнивают с Луисом Суаресом.
Сообщается, что 22-летний мексиканец рассматривается как замена Роберту Левандовскому. Контракт поляка истекает в 2026 году, после чего он вряд ли останется в клубе.
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