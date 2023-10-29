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«Мы были намного лучше»: речь Хави в раздевалке после поражения в Эль-Класико

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Хави Мигель из Diario AS, который, как говорят, близок к окружению Хави, поделился посланием тренера в раздевалке «Барселоны» после поражения от «Реала» со счетом 1:2 на «Камп Ноу».

«Вы должны гордиться своей работой. Поверьте, если мы будем так играть, мы выиграем чемпионат».

«Мы были намного лучше, чем «Мадрид», и доминировали над ними большую часть матча, но они решили все двумя ударами».

 

7 комментариев

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Funny lepka
И Реал и Барса как мне кажется провели хорошую игру.Реал с победой, Барсе не унывать.Классико мне понравилось;)
+6
-1
+5
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кто-то
Отчасти согласен, было много невезения
2 штанги, например
Но и сам Реал был в порядке
+3
0
+3
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Barry_Cadny
Не зря мне Хави ещё игроком не нравился. Иньеста как-то больше уважения вызывал.
+4
-2
+2
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ljolik888
Все правильно - состав , который выходил на поле сначала матча , был лучше . Вопрос к Хави - почему все замены , которые он сделал , ухудшили игру ? Ферран - как угорелый носился на каждом клочке поля . Гави почти идеально закрыл Беллигема . Зачем был нужен на поле Левандовски . Зачем было выпускать Ромео и отдать его на растерзание Джудом . Хави - зачем ?
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Аврал
Ответ ljolik888
Все правильно - состав , который выходил на поле сначала матча , был лучше . Вопрос к Хави - почему все замены , которые он сделал , ухудшили игру ? Ферран - как угорелый носился на каждом клочке поля . Гави почти идеально закрыл Беллигема . Зачем был нужен на поле Левандовски . Зачем было выпускать Ромео и отдать его на растерзание Джудом . Хави - зачем ?
Всё это очевидно после разбора Лукомского..)Реал просто мастер выжимать результат с полумоментов.Закони матч по другому пели бы дифирамбы Барсе
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ljolik888
Ответ Аврал
Всё это очевидно после разбора Лукомского..)Реал просто мастер выжимать результат с полумоментов.Закони матч по другому пели бы дифирамбы Барсе
Все началось после замены Феррана . Я вообще не понял - как по такой игре можно выпускать Левандовского . Гави провел супер матч против Беллингема и ему меняют позицию . Да конечно можно говорить о штанах и неарелизуемых моментах , но я лично считаю , что классико проиграл Хави
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