«Мы были намного лучше»: речь Хави в раздевалке после поражения в Эль-Класико

Хави Мигель из Diario AS, который, как говорят, близок к окружению Хави, поделился посланием тренера в раздевалке «Барселоны» после поражения от «Реала» со счетом 1:2 на «Камп Ноу».

«Вы должны гордиться своей работой. Поверьте, если мы будем так играть, мы выиграем чемпионат».

«Мы были намного лучше, чем «Мадрид», и доминировали над ними большую часть матча, но они решили все двумя ударами».