❗ Дани Алвес впервые за долгое время вышел на связь. На странице бразильца появилось трогательное сообщение

Дани Алвес, который, как предполагалось, не имеет доступа к соцсетям, поскольку находится под стражей, выложил короткое сообщение.

Бразилец, либо его менеджер, если таковой имеется, опубликовал обращение в соцсетях:

«Независимо от того, где ты находишься, я всегда буду с тобой ❤️».

В конце сообщения была отмечена страница дочери Алвеса - Виктории.

Напомним, что бразилец был помещен под стражу без залога до тех пор, пока не состоится суд. Его обвиняют в изнасиловании, которое предположительно произошло в ночном клубе Барселоны 30 декабря.