FC BARCELONA
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❗ Дани Алвес впервые за долгое время вышел на связь. На странице бразильца появилось трогательное сообщение

Дани Алвес Дани Алвес
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Дани Алвес, который, как предполагалось, не имеет доступа к соцсетям, поскольку находится под стражей, выложил короткое сообщение.

Бразилец, либо его менеджер, если таковой имеется, опубликовал обращение в соцсетях:

«Независимо от того, где ты находишься, я всегда буду с тобой ❤️».

В конце сообщения была отмечена страница дочери Алвеса - Виктории.

Напомним, что бразилец был помещен под стражу без залога до тех пор, пока не состоится суд. Его обвиняют в изнасиловании, которое предположительно произошло в ночном клубе Барселоны 30 декабря.

6 комментариев

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Timur_A
Ответ Metrostadt11315
да попал парень,но исп тюрьма в сравнении с снгшными тюрьмами больше похожа на санаторий
Вы сидели и там и там?
Вау!
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Metrostadt11315
да попал парень,но исп тюрьма в сравнении с снгшными тюрьмами больше похожа на санаторий
+9
-5
+4
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Виталий Голицын
Что пугающего то?
+1
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Тюменский медвежонок
Ответ Metrostadt11315
да попал парень,но исп тюрьма в сравнении с снгшными тюрьмами больше похожа на санаторий
кстати так и не скажешь хорошо это или плохо, потому что в некоторых случаях все таки люди действительно звери и совершают ужасные поступки, а потом годами находятся еще и в санатории, как-то не совсем справедливо
+2
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Камиль Габитов
Мда...Сходил налево и все...Интересная и веселая жизнь у богатых...
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