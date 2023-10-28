❗ Дани Алвес впервые за долгое время вышел на связь. На странице бразильца появилось трогательное сообщение
Дани Алвес, который, как предполагалось, не имеет доступа к соцсетям, поскольку находится под стражей, выложил короткое сообщение.
Бразилец, либо его менеджер, если таковой имеется, опубликовал обращение в соцсетях:
«Независимо от того, где ты находишься, я всегда буду с тобой ❤️».
В конце сообщения была отмечена страница дочери Алвеса - Виктории.
Напомним, что бразилец был помещен под стражу без залога до тех пор, пока не состоится суд. Его обвиняют в изнасиловании, которое предположительно произошло в ночном клубе Барселоны 30 декабря.
Вау!