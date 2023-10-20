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Хави подумывал вернуть Артура в «Барсу». Однако один игрок отговорил главного тренера

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Пронесло?

Прошлой осенью Хави думал над подписанием Артура и Бенжамена Павара и Артура. Главный тренер хотел усилить состав атакующим полузащитником с хорошей техникой и последним пасом, а также правым защитником, который в случае необходимости мог бы перемещаться в центр.

Но эти трансферы так и не состоялись, потому что игроки «Барселоны» не лучшим образом отзывались об этих двоих.

Как рассказал Хави Мигель в подкасте Barça reservat на Catalunya Ràdio, против перехода французского защитника выступил Усман Дембеле, а от идеи трансфера Артура главного тренера отговорил Серджи Бускетс.

Бразильский полузащитник был игроком «блауграны» с 2018 по 2020 год, и Бускетс, естественно, хорошо был с ним знаком. Хави поинтересовался мнением опорника на счет потенциального возращения экс-игрока, на что тот сказал ему, что это плохая идея.

Серджи рассказал, что во время своего пребывания в «Барсе» у Артура был беспорядочный образ жизни и что он будет плохим примером для молодежи. Тренер прислушался к словам капитана команды и отмел кандидатуру бразильца.

Несколько недель спустя полузащитник, на тот момент выступавший за «Ливерпуль», получил тяжелую травму и пропустил большую часть сезона.

 

7 комментариев

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Barcelona 4ever
Хорошо, что отказались от него
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WESTERN-
В Барсе был не плох держал мяч. Но не показывал тот уровень паса за который его хвалили
+2
0
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Hasan_072
Ответ Фанат футбола 777
Тем временем Бускетс, который просто испугался конкуренции...
какой конкуренции? ты серьезно?

Артур недостоин даже бутсы чистить Серхио, между ними пропасть
+3
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ljolik888
Спасибо Дембель - сам ушёл плюс спас клуб от Павара . А , ну и конечно за Ямаля !
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Фанат футбола 777
Тем временем Бускетс, который просто испугался конкуренции...
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Фанат футбола 777
Ответ Hasan_072
какой конкуренции? ты серьезно? Артур недостоин даже бутсы чистить Серхио, между ними пропасть
Он не всегда был таким ужасным игроком, каким является сейчас, тут речь идёт о событиях год назад, читать надо было
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Hasan_072
Ответ Фанат футбола 777
Он не всегда был таким ужасным игроком, каким является сейчас, тут речь идёт о событиях год назад, читать надо было
он и в Барселоне уже что такое дисциплина не знал.
Мне самому он нравился, стиль игры идеально подходил, но он не развивался никак, элементарно режим даже не держал. Поэтому и скисает с таким отношением к делу.
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