Хави подумывал вернуть Артура в «Барсу». Однако один игрок отговорил главного тренера
Пронесло?
Прошлой осенью Хави думал над подписанием Артура и Бенжамена Павара и Артура. Главный тренер хотел усилить состав атакующим полузащитником с хорошей техникой и последним пасом, а также правым защитником, который в случае необходимости мог бы перемещаться в центр.
Но эти трансферы так и не состоялись, потому что игроки «Барселоны» не лучшим образом отзывались об этих двоих.
Как рассказал Хави Мигель в подкасте Barça reservat на Catalunya Ràdio, против перехода французского защитника выступил Усман Дембеле, а от идеи трансфера Артура главного тренера отговорил Серджи Бускетс.
Бразильский полузащитник был игроком «блауграны» с 2018 по 2020 год, и Бускетс, естественно, хорошо был с ним знаком. Хави поинтересовался мнением опорника на счет потенциального возращения экс-игрока, на что тот сказал ему, что это плохая идея.
Серджи рассказал, что во время своего пребывания в «Барсе» у Артура был беспорядочный образ жизни и что он будет плохим примером для молодежи. Тренер прислушался к словам капитана команды и отмел кандидатуру бразильца.
Несколько недель спустя полузащитник, на тот момент выступавший за «Ливерпуль», получил тяжелую травму и пропустил большую часть сезона.
Артур недостоин даже бутсы чистить Серхио, между ними пропасть
Мне самому он нравился, стиль игры идеально подходил, но он не развивался никак, элементарно режим даже не держал. Поэтому и скисает с таким отношением к делу.