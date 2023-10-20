Хави подумывал вернуть Артура в «Барсу». Однако один игрок отговорил главного тренера

Пронесло?

Прошлой осенью Хави думал над подписанием Артура и Бенжамена Павара и Артура. Главный тренер хотел усилить состав атакующим полузащитником с хорошей техникой и последним пасом, а также правым защитником, который в случае необходимости мог бы перемещаться в центр.

Но эти трансферы так и не состоялись, потому что игроки «Барселоны» не лучшим образом отзывались об этих двоих.

Как рассказал Хави Мигель в подкасте Barça reservat на Catalunya Ràdio, против перехода французского защитника выступил Усман Дембеле, а от идеи трансфера Артура главного тренера отговорил Серджи Бускетс.

Бразильский полузащитник был игроком «блауграны» с 2018 по 2020 год, и Бускетс, естественно, хорошо был с ним знаком. Хави поинтересовался мнением опорника на счет потенциального возращения экс-игрока, на что тот сказал ему, что это плохая идея.

Серджи рассказал, что во время своего пребывания в «Барсе» у Артура был беспорядочный образ жизни и что он будет плохим примером для молодежи. Тренер прислушался к словам капитана команды и отмел кандидатуру бразильца.

Несколько недель спустя полузащитник, на тот момент выступавший за «Ливерпуль», получил тяжелую травму и пропустил большую часть сезона.