😈 «Кто-то пытается испортить мой имидж. Это ложь, у меня доброе сердце». Канселу объяснил эмоциональное празднование гола в ворота Боснии

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу объяснил свои бурные эмоции после гола за сборную Португалии.

«Я так бурно праздновал в ответ всем тем, кто любит меня критиковать. Я всегда был профессионалом.

Кто-то пытается испортить мой имидж, но это все ложь. У меня доброе сердце. Я рад поучаствовать в победе Португалии», - заявил Канселу.

Напомним, что несколько дней назад Канселу попал в неприятную историю, где он ругался с юными фанатами «Барсы» из-за автографа. Фанаты не оценили поведение игрока.

Напомним, что Канселу забил четвертый мяч португальцев в ворота Боснии.