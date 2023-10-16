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«Это раздражает». Кристенсен дал Хави четкий намек, что он ошибается

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Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
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Андреас Кристенсен считает, что Хави изменил систему, которая в прошлом сезоне выиграла каталонцам Ла Лигу. В результате оборона «Барсы» стала не такой надежной, как в прошлом сезоне.

«Мы изменили систему, и я думаю, что нам еще предстоит выяснить, как она работает», – сказал Кристенсен в интервью датским СМИ.

Andreas Christensen: The Unsung Hero of Barcelona

«В некоторых матчах, где мы не должны были пропускать голы, мы отставали. Хорошо, что мы возвращаемся в игру и демонстрируем хороший боевой дух, но раздражает то, что мы вынуждены гнаться за результатами, а не контролировать их», – добавил защитник.

В этом сезоне «Барселона» пропустила уже 10 мячей в 11 матчах. Это тревожный показатель, если учесть, что в прошлом сезоне для такого же количества прощуенных потребовалось 20 игр.

Помимо тактических ошибок Хави, «Барселона» страдает и от индивидуального спада в игре. Из-за ошибок Тер Стегена «Барса» пропустила несколько простых голов в этом сезоне – вчастности, против «Мальорки».

2 комментария

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Sadullo
Тёр штеген уже не тот
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Rachid
Всё по делу сказал Кристенсен- Барса много пропускает и в этом сезоне и часто первой..
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