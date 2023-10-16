«Это раздражает». Кристенсен дал Хави четкий намек, что он ошибается

Андреас Кристенсен считает, что Хави изменил систему, которая в прошлом сезоне выиграла каталонцам Ла Лигу. В результате оборона «Барсы» стала не такой надежной, как в прошлом сезоне.

«Мы изменили систему, и я думаю, что нам еще предстоит выяснить, как она работает», – сказал Кристенсен в интервью датским СМИ.

«В некоторых матчах, где мы не должны были пропускать голы, мы отставали. Хорошо, что мы возвращаемся в игру и демонстрируем хороший боевой дух, но раздражает то, что мы вынуждены гнаться за результатами, а не контролировать их», – добавил защитник.

В этом сезоне «Барселона» пропустила уже 10 мячей в 11 матчах. Это тревожный показатель, если учесть, что в прошлом сезоне для такого же количества прощуенных потребовалось 20 игр.

Помимо тактических ошибок Хави, «Барселона» страдает и от индивидуального спада в игре. Из-за ошибок Тер Стегена «Барса» пропустила несколько простых голов в этом сезоне – вчастности, против «Мальорки».