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У «Барсы» уже есть план Б, если не удастся подписать Канселу. Этот игрок нравится Хави

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Как сообщает Sport, «Барселона» рассматривает Хуана Фойта в качестве плана «Б», если не удастся подписать Жоау Канселу на постоянной основе в 2024 году.

Этим летом португалец перешел в «Барсу» на правах аренды из «Ман Сити» в день окончания трансферного окна. В контракт защитника включен пункт о выкупе, но каталонский клуб все еще не уверен, что сможет позволить себе Канселу после окончания аренды.

Чтобы подписать защитника на постоянной основе в следующем году, «Барсе» нужно будет заплатить около 25 млн евро.

Что касается Фойта, то каталонцы интересуются им еще с прошлого сезона. Хави нравится этот игрок, однако обойдется он дороже Канселу. Фойту всего 25, поэтому предполагаемая сумма трасфера – около 50 млн евро.

Villarreal's clever Juan Foyth contract clause could price out Barcelona - Villarreal USA

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2 комментария

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Kasatka Edvard
Эм? План Б на 50 млн, если не удастся подписать за 25?
+2
0
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yulay
Ответ Kasatka Edvard
Эм? План Б на 50 млн, если не удастся подписать за 25?
Когда прогулял уроки логики и математики
0
0
0
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