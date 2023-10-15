У «Барсы» уже есть план Б, если не удастся подписать Канселу. Этот игрок нравится Хави

Как сообщает Sport, «Барселона» рассматривает Хуана Фойта в качестве плана «Б», если не удастся подписать Жоау Канселу на постоянной основе в 2024 году.

Этим летом португалец перешел в «Барсу» на правах аренды из «Ман Сити» в день окончания трансферного окна. В контракт защитника включен пункт о выкупе, но каталонский клуб все еще не уверен, что сможет позволить себе Канселу после окончания аренды.

Чтобы подписать защитника на постоянной основе в следующем году, «Барсе» нужно будет заплатить около 25 млн евро.

Что касается Фойта, то каталонцы интересуются им еще с прошлого сезона. Хави нравится этот игрок, однако обойдется он дороже Канселу. Фойту всего 25, поэтому предполагаемая сумма трасфера – около 50 млн евро.

Кого бы выбрали?