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📸 Уильмс тусуется с молодежью «Барсы», Араухо встречает фанатов в Уругвае. Лучшие фото игроков «блауграны» в своих сборных

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Стартовал международный перерыв, подопечные Хави разлетелись по всему миру, чтобы сыграть за сборные своих стран.

Давайте взглянем на лучшие фото игроков «Барселоны» в расположении национальных команд.

Разумеется, у «блауграны» огромное представительство в сборной Испании.

Нико Уильмс просто неотделим от молодежи «Барсы».

В Уругвае Араухо ждали местные поклонники «блауграны».

Каталонский дуэт Жоау добрался до Португалии.

Сборная Германии во главе с новым тренером встречает Гюндогана и Тер-Стегена.

Как покажут себя игроки «Барсы» в матчах сборных?

1 комментарий

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Игорь Климов
Всем игрокам Барселоны удачи в своих сборных, а главное без травм!
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