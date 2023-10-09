📸 Уильмс тусуется с молодежью «Барсы», Араухо встречает фанатов в Уругвае. Лучшие фото игроков «блауграны» в своих сборных

Стартовал международный перерыв, подопечные Хави разлетелись по всему миру, чтобы сыграть за сборные своих стран.

Давайте взглянем на лучшие фото игроков «Барселоны» в расположении национальных команд.

Разумеется, у «блауграны» огромное представительство в сборной Испании.

Нико Уильмс просто неотделим от молодежи «Барсы».

В Уругвае Араухо ждали местные поклонники «блауграны».

Каталонский дуэт Жоау добрался до Португалии.

Сборная Германии во главе с новым тренером встречает Гюндогана и Тер-Стегена.

Как покажут себя игроки «Барсы» в матчах сборных?