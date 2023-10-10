FC BARCELONA
Блог

😡 «Вы так задолбали». Злой Канселу взбесился от фанатов, поджидавших его ради фото и автографа

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Жоау Канселу Жоау Канселу
Футбол Футбол

Жоау Канселу стал героем соцсетей, хотя многие добавят приставку -анти.

Раздраженный португалец отчитал парней, поджидавших его возле базы «Барселоны».

Жоау недоволен тем, что видит этих ребят ежедневно.

«Вы так задолбали, Боже мой. Ты стоишь здесь каждый день. Нафига мне ежедневно останавливать здесь свою машину?» - пожаловался Канселу.

«Быстрее, быстрее!» - подгонял португалец фаната, желавшего сделать совместное фото.

Вопрос: «А зачем фанатам совместное фото с раздраженным футболистом? Какие будут от него воспоминания?»

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Молев
Без настроения или нет,но всем дал сфотографироваться и ещё ждёт, кому нужен автограф.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bugard
Все мы люди, у всех бывает плохое настроение.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gio S
Его тоже можно понять , каждый день конечно раздражать будет , но за такие деньги пусть терпят ) Что еще сказать .
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Юдин
Вроде сам посты какие-то публикует и такие глупые вопросы задает... Фанаты пилят контент, какие ещё к черту воспоминания?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vvild
Срёт там, где ест по сути. Не будет фанатов - он не будет столь обеспеченным членом общества.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
василий иванов
а зачем пацану каждый день там стоять? Тогда Канселу можно понять.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deGob
Даже не представляю, что там сделали бы с Дзюбой😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Канселу нужно быть терпимым к фанатам Барсы и в этом вопросе брать пример с Месси!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Altim
Ответ Vvild
Срёт там, где ест по сути. Не будет фанатов - он не будет столь обеспеченным членом общества.
Ну да, ему надо пресмыкаться перед надоедливой шпаной, которая каждый день его достаёт? Вряд ли у них деньги есть, чтоб на матчи ходить. Он бесился, судя по всему, что это каждый день одни и те же.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий