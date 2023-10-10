😡 «Вы так задолбали». Злой Канселу взбесился от фанатов, поджидавших его ради фото и автографа

Жоау Канселу стал героем соцсетей, хотя многие добавят приставку -анти.

Раздраженный португалец отчитал парней, поджидавших его возле базы «Барселоны».

Жоау недоволен тем, что видит этих ребят ежедневно.

«Вы так задолбали, Боже мой. Ты стоишь здесь каждый день. Нафига мне ежедневно останавливать здесь свою машину?» - пожаловался Канселу.

«Быстрее, быстрее!» - подгонял португалец фаната, желавшего сделать совместное фото.

Вопрос: «А зачем фанатам совместное фото с раздраженным футболистом? Какие будут от него воспоминания?»