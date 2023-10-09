FC BARCELONA
Блог

«Для меня это неясно». Хави прокомментировал отмененный гол Феликса

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Хави Хави
Ферран Торрес Ферран Торрес
Барселона Барселона
Жоау Феликс Жоау Феликс
Футбол Футбол

«Барселона» не забрала три очка в матче с «Гранадой» (2:2) из-за вмешательства VAR: в концовке встречи гол Жоау Феликса был отменён из-за офсайда Феррана Торреса.

Хотя определить положение Торреса непросто. Возможно, у каталонцев украли чистый гол.

Хави высказался по этому поводу после игры: «Гол Феликса не засчитан? Кажется, что Ферран вмешивается в игру, но кому он мешает в эпизоде? Для меня это неясно».

'It's not clear': Xavi raises one big question on Felix goal being ruled out because of Ferran

Как его действия могут отменить гол Жоау Феликса или наоборот? Я думаю, что Торрес не мешал никому. Прыгает Ферран или нет, мяч летит в одно и то же место».

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Gavrishov
В ЛЧ было в игре Атлетико-Фейеноорд - гол засчитали, хотя там игрок, находившийся в положении вне игры еще больше влиял на эпизод. Здесь…. Просто отобрали у Барсы чисто забитый мяч!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Последнее время часто вижу различные эпизоды с подобными офсайдами, и всегда они трактуются по разному. В Англии был момент, по моему у Манчестера, и гол засчитали. В Италии гол Лацио не засчитали. На неделе в ЛЧ, не помню в каком матче, гол был засчитан. При том что там везде игроки принимали участие и влияли на эпизод. Здесь же нет, но гол был отменён. Я не понимаю почему в эпоху ВАР нельзя уже раз и навсегда внести ясность, и трактовать всегда ОДИНАКОВО. Тогда и вопросов не будет, и подозрений различных.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Последнее время часто вижу различные эпизоды с подобными офсайдами, и всегда они трактуются по разному. В Англии был момент, по моему у Манчестера, и гол засчитали. В Италии гол Лацио не засчитали. На неделе в ЛЧ, не помню в каком матче, гол был засчитан. При том что там везде игроки принимали участие и влияли на эпизод. Здесь же нет, но гол был отменён. Я не понимаю почему в эпоху ВАР нельзя уже раз и навсегда внести ясность, и трактовать всегда ОДИНАКОВО. Тогда и вопросов не будет, и подозрений различных.
видимо кому-то нужно, чтобы кое-какая команда оторвалась в турнирной таблице
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Отменили чистый гол Феликса!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ukus Suareza
Самое главное, многие верят в историю в Негрейрой даже после скандального сезона 16/17, где Реал благодаря судейским подгонам набрал 8 очков, а Барселона недобрала 6.

Получается, Барселона платила судьям, чтобы её засуживали. Всё же сходится. "Дело раскрыто, Ватсон!" (с)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gudvinbrok@gmail.com
Ответ Мурад Гамзаев
Если так, то почему засчитали 2й гол барсы)? Феликс откровенно пошел мстить Вальехо и влетел в него(примечание, про кальехона я молчу, он сам устроил концерт). Итак. Феликс влетает в Вальехо и атака барсы моментально устремляется в зону правого защитника, вальехо уже в полупозиции в момент получения мяча Бальде. Повлияло на эпизод, приведший к голу? Адекваты признают, что повлияло. По игре ничья справедливый результат. Гранада не заслужила поражения, как и победы. Барса без Левы в атаке конечно ппц
там повтор несколько раз показали, Вальехон и Кальехон (звучит 😂) пытались провоцировать и рисовали падение. Как можно на такое вестись?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Ответ Artem Gavrishov
В ЛЧ было в игре Атлетико-Фейеноорд - гол засчитали, хотя там игрок, находившийся в положении вне игры еще больше влиял на эпизод. Здесь…. Просто отобрали у Барсы чисто забитый мяч!
как всегда, в конце сезона Барса недосчитается 10 + очков из за так называемых " ошибок" судей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Ответ Мурад Гамзаев
Если так, то почему засчитали 2й гол барсы)? Феликс откровенно пошел мстить Вальехо и влетел в него(примечание, про кальехона я молчу, он сам устроил концерт). Итак. Феликс влетает в Вальехо и атака барсы моментально устремляется в зону правого защитника, вальехо уже в полупозиции в момент получения мяча Бальде. Повлияло на эпизод, приведший к голу? Адекваты признают, что повлияло. По игре ничья справедливый результат. Гранада не заслужила поражения, как и победы. Барса без Левы в атаке конечно ппц
смеяться или плакать от ваших рассуждений?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ukus Suareza
Ответ Artem Gavrishov
В ЛЧ было в игре Атлетико-Фейеноорд - гол засчитали, хотя там игрок, находившийся в положении вне игры еще больше влиял на эпизод. Здесь…. Просто отобрали у Барсы чисто забитый мяч!
Ща погоди, набегут дегрофаны Реала и скажут: "Это вам за матчи с Челси и ПСЖ!".

Идут годы, а они всё эти два матча вспоминают. И ничего, что практически каждый год подобные вчерашнему решения арбитров систематически отбирают у клуба очки в Ла Лиге.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Ответ Базука Базука
цэ карма: возвращается барсе судейская несправедливость, которая раньше в её пользу играла!
напомни ка эпизод, когда барсе засчитали голы с метровых оффсайдов? чистый гол в ворота Бетиса не засчитали , сказав что мяч не пересек линию, это я помню.а тут отменяют 100% гол, так Барса платить судьям, или всё таки кто то из мадрида?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Ответ TumanBay
Мне кажется давно надо упростить правила фиксации оффсайда. Миллион нюансов и столько же трактовок,зачем портить зрелищность футбола?
вообще то ,догадаться не трудно, почему Барсе не засчитывают 100% голы. Только так может реал бороться за чемпионство, по другому никак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TumanBay
Мне кажется давно надо упростить правила фиксации оффсайда. Миллион нюансов и столько же трактовок,зачем портить зрелищность футбола?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Ответ Den
видимо кому-то нужно, чтобы кое-какая команда оторвалась в турнирной таблице
видимо, кое кто платил нигрейро больше, чем Барса.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий