«Для меня это неясно». Хави прокомментировал отмененный гол Феликса
«Барселона» не забрала три очка в матче с «Гранадой» (2:2) из-за вмешательства VAR: в концовке встречи гол Жоау Феликса был отменён из-за офсайда Феррана Торреса.
Хотя определить положение Торреса непросто. Возможно, у каталонцев украли чистый гол.
Хави высказался по этому поводу после игры: «Гол Феликса не засчитан? Кажется, что Ферран вмешивается в игру, но кому он мешает в эпизоде? Для меня это неясно».
Как его действия могут отменить гол Жоау Феликса или наоборот? Я думаю, что Торрес не мешал никому. Прыгает Ферран или нет, мяч летит в одно и то же место».
Получается, Барселона платила судьям, чтобы её засуживали. Всё же сходится. "Дело раскрыто, Ватсон!" (с)
Идут годы, а они всё эти два матча вспоминают. И ничего, что практически каждый год подобные вчерашнему решения арбитров систематически отбирают у клуба очки в Ла Лиге.