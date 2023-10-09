«Для меня это неясно». Хави прокомментировал отмененный гол Феликса

«Барселона» не забрала три очка в матче с «Гранадой» (2:2) из-за вмешательства VAR: в концовке встречи гол Жоау Феликса был отменён из-за офсайда Феррана Торреса.

Хотя определить положение Торреса непросто. Возможно, у каталонцев украли чистый гол.

Хави высказался по этому поводу после игры: «Гол Феликса не засчитан? Кажется, что Ферран вмешивается в игру, но кому он мешает в эпизоде? Для меня это неясно».

Как его действия могут отменить гол Жоау Феликса или наоборот? Я думаю, что Торрес не мешал никому. Прыгает Ферран или нет, мяч летит в одно и то же место».