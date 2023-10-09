Хави прокомментировал травму Кунде. Похоже, все не так плохо

Жюль Кунде был заменен в первом тайме после того, как Гави нечаянно задел его колено. Повреждение выглядело серьезным, так как француз испытывал неподдельную боль. Однако Хави развеял опасения серьезного повреждения:

«Травма Кунде не выглядит серьезной. Он в порядке, но мы узнаем больше после обследования игрока».

Ожидается, что на этой неделе Кунде не будет участвовать в международных матчах, чтобы быстрее восстановиться к важным играм за клуб.

В этом сезоне француз был твердой опорой в обороне «Барсы» и одним из немногих защитников в Европе, которых ни разу не обыграли в первых девяти матчах.