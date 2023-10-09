Эмоциональные качели Хави: его реакция на отмененный гол «Барсы» попала в кадр

Во время матча «Барселоны» с «Гранадой» (2:2) у Хави было несколько сумасшедших секунд, когда он ощутил все прелести работы футбольного тренера.

Испанцу показалось, что его команда выиграла матч после того, как Жоау Феликс с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот.

Он начал безумно радоваться вместе со штабом, прыгнув в объятия ассистента. Однако радость была недолгой, так как Хави понял, что помощник судьи засчитал гол из положения «вне игры».

После того как VAR также отменил гол, менеджер не мог поверить и начал саркастически аплодировать, демонстрируя отвращение.