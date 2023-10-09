FC BARCELONA
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Эмоциональные качели Хави: его реакция на отмененный гол «Барсы» попала в кадр

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Во время матча «Барселоны» с «Гранадой» (2:2) у Хави было несколько сумасшедших секунд, когда он ощутил все прелести работы футбольного тренера.

Испанцу показалось, что его команда выиграла матч после того, как Жоау Феликс с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот.

Он начал безумно радоваться вместе со штабом, прыгнув в объятия ассистента. Однако радость была недолгой, так как Хави понял, что помощник судьи засчитал гол из положения «вне игры».

После того как VAR также отменил гол, менеджер не мог поверить и начал саркастически аплодировать, демонстрируя отвращение.

3 комментария

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Церебральный Сортировщик
Эмоциональные качели, в объятиях ассистента))
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Амир Ким
ДНК бчк
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Atash Yoldashow
К сожалению такое случается, это футбол.
Сезон еще долгий, и не все так плохо. 💙❤️
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