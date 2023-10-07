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Хави назвал травмированного игрока, который ближе всего к возвращению. И это не Левандовски

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Прекрасное усиление.

На пресс-конференции перед матчем с «Гранадой» Хави сделал обнадеживающее заявление о травмированных игроках. Вполне вероятно, что в скором времени в состав вернется один из ключевых футболистов каталонцев.

«У нас нет проблем с травмами, но состав нашей команды небольшой, поэтому возникает такое ощущение. Мы надеемся вернуть некоторых игроков к следующему матчу. Главное, чтобы они хорошо восстановились.

Педри — тот, кто ближе всего к возвращению. Все будет зависеть от его самочувствия. Нам нужно восстановить как можно больше игроков к следующей игре. Посмотрим, что будет с Робертом, Френки…»

Педри уже вернулся к тренировкам на поле после полутора месяцев лечения. По словам Хави, полузащитник может вновь сыграть в матче против «Атлетика», который состоится 22 октября после окончания международного перерыва. Это значит, что испанец должен быть готов к первому класико нового сезона Ла Лиги.

А вот Роберт Левандовски и Рафинья могут пропустить встречу с «Реалом». Френки де Йонг выпал как минимум до начала ноября, он до сих пор передвигается на костылях.

3 комментария

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fcb812
Отличная новость,уже очень соскучился по Педри
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Игорь Климов
Педри скорейшего возвращения в состав Барселоны!
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Serhat Guner
Ответ fcb812
Отличная новость,уже очень соскучился по Педри
Да точно 👍👏
0
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