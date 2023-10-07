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Два воспитанника вместо Левандовски. Заявка «Барсы» на матч против «Гранады»

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У Хави есть отличный источник талантов.

К матчу с «Гранадой» «Барселона» подходит с серьезными потерями. У команды Хави и так не то чтобы крупный состав, но теперь каталонцам не смогут помочь аж четыре ключевых игрока: Педри, Френки де Йонг, Роберт Левандовски и Рафинья.

Поэтому главному тренеру приходится вызывать на подмогу молодежь. В заявку на грядущую игру вошли аж два нападающих, прошедших «Ла Масию»: 21-летний Пау Виктор и 17-летний Марк Гиу. Также в состав попал Фермин Лопес, уже получивший несколько шансов в новом сезоне.

На предматчевой пресс-конференции Хави заявил, что не волнуется, несмотря на отсутствие важнейших игроков команды.

 «У нас есть серьезные потери, но у нас все хорошо, хорошее настроение после побед, добытых с большим трудом. Нам противостоит самый физически сильный соперник в лиге. У них большой атакующий потенциал, и они могут доставить проблемы обороне. Команды Пако Лопеса всегда сложно обыгрывать.

У нас небольшой состав, и это видно. Мы надеемся вернуть игроков к следующему матчу. Главное, чтобы они хорошо восстановились». 

3 комментария

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Гласящий Истину!
Такими темпами, Хави скоро самому придется выйти на поле. И думаю он был бы среди лучших! Не так давно, в одном из матчей Барсы, мяч вышел за пределы поля полетев в сторону Хави, который стоял на бровке. Хави остановил мяч, изумительным, сложным по технике исполнения, приёмом вызвав восторг всего стадиона! Операторы несколько раз крутили повтор этого момента...
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Игорь Климов
Победы и удачи Барселона!
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Rachid
Ответ Гласящий Истину!
Такими темпами, Хави скоро самому придется выйти на поле. И думаю он был бы среди лучших! Не так давно, в одном из матчей Барсы, мяч вышел за пределы поля полетев в сторону Хави, который стоял на бровке. Хави остановил мяч, изумительным, сложным по технике исполнения, приёмом вызвав восторг всего стадиона! Операторы несколько раз крутили повтор этого момента...
Хави и сам может показать мастер класс игры в полузащите, а ещё и товарищей позвать на помощь/ в аренду - Иньесту и Месси, который и сам уже намекает на возможный временный переход в Барселону:)))))))
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