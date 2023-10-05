FC BARCELONA
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Хави-тренер оказался более эмоциональным, чем Хави-игрок. Это подтверждает любопытная статистика

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В матче против «Порту» Хави получил желтую карточку. Свой «горчичник» тренер прокомментировал так:

«Я все время говорю. Я эмоционален. Я протестую и начинаю злиться. У меня всегда так было, это трудно изменить».

Но все же так было не всегда. Если взглянуть на голые цифры, станет ясно, что Хави-игрок получал меньше желтых, чем Хави-тренер.

За 100 матчей у руля «Барселоны» каталонец заработал 14 предупреждений. В качестве футболиста «блауграны» он провел 767 игр, в которых получил 53 «горчичника».

Хави-тренер в среднем получает 0,14 карточки за матч, а Хави-футболист – 0,07. Разница очевидна.

Еще один любопытный факт: будучи игроком, каталонец никогда не получал прямую красную. А в бытности тренера у Хави такой опыт уже был: в этом сезоне специалист был удален в матче 1-го тура против «Хетафе».

Видимо, новые обязанности и, возможно, возраст сделали Хави более эмоциональным и менее сдержанным.

1 комментарий

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Nike of FW
кстати Сото Градо(судивщий Хетафе- Барселона) и удаливший Хави , назначен на следующий матч....
Мадрид ходит с козырей
+1
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+1
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