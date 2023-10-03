«Он стал сюрпризом для всех». Хави очень нравится талант из «Ла Масии», он получает все больше времени

Выступая перед прессой в преддверии матча Лиги чемпионов с «Порту», Хави похвалил одного из молодых игроков.

«Фермин [Лопес] – сюрприз для всех нас. Он входит в состав первой команды, потому что он заслужил это.

Мне он очень нравится, и я думаю, что он может нам помочь, у него много качеств, и я верю, он может стать игроком «Барсы» на долгие годы. Он готов к конкуренции».

Фермин довольно быстро поднялся по карьерной лестнице до уровня старшего состава. Его новый шаг начался во время предсезонки, когда Хави выбрал его в список из восьми игроков «Ла Масии» для турне по США.

Летом Лопес отличился, забив и ассистировав в класико. Он продолжает вносить вклад в результаты команды, сыграв уже четыре матча за «блауграну» и даже забив решающий гол в ворота «Мальорки».