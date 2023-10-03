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«Он стал сюрпризом для всех». Хави очень нравится талант из «Ла Масии», он получает все больше времени

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Фермин Лопес Фермин Лопес
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Выступая перед прессой в преддверии матча Лиги чемпионов с «Порту», Хави похвалил одного из молодых игроков.

«Фермин [Лопес] – сюрприз для всех нас. Он входит в состав первой команды, потому что он заслужил это.

Мне он очень нравится, и я думаю, что он может нам помочь, у него много качеств, и я верю, он может стать игроком «Барсы» на долгие годы. Он готов к конкуренции».

What Xavi told Fermin Lopez before his first Barcelona goal

Фермин довольно быстро поднялся по карьерной лестнице до уровня старшего состава. Его новый шаг начался во время предсезонки, когда Хави выбрал его в список из восьми игроков «Ла Масии» для турне по США.

Летом Лопес отличился, забив и ассистировав в класико. Он продолжает вносить вклад в результаты команды, сыграв уже четыре матча за «блауграну» и даже забив решающий гол в ворота «Мальорки».

1 комментарий

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Nike of FW
нравится парень, никогда не был в сборной Испании ни одного возраста, в прошлом сезоне отдали в аренду потому что считали что не пройдёт в Барсу Б .... и тут на тебе . Нравится интенсивность и работа в прессинге, техника и заряженность на удар(редкость для полузащитников барсы (хотя он чаде играл инсада или даже вингера по юношам))....
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