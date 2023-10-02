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5 игроков «Барселоны», чьи контракты истекают следующим летом. Похоже, уйдет последняя легенда старой команды

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Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Серджи Роберто Серджи Роберто
Жоау Канселу Жоау Канселу
Жоау Феликс Жоау Феликс
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
Футбол Футбол

В настоящее время у «Барселоны» есть пять игроков, чьи контракты истекают следующим летом.

1. Ламин Ямаль

Действующий контракт юноши истекает в июне, но клуб позаботился о том, чтобы 16-летний игрок остался в клубе и после лета 2024 года. О новом соглашении будет объявлено уже в этот понедельник, 2 октября.

2. Серджи Роберто

За исключением Тер Стегена, капитан «Барсы» остался последним игроком старой гвардии в этом относительно молодом составе. По последним сообщениям из Испании, он может покинуть команду в конце сезона.

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3. Жоау Канселу

Португальский защитник перешел в «Барсу» в последний день трансферного окна, подписав контракт на правах аренды на один сезон. По сообщениям, «блауграна» достигла устной договоренности с «Ман Сити» о его покупке следующим летом.

4. Жоау Феликс

Как и Канселу, Феликс прибыл из «Атлети» на правах годичной аренды. Чтобы удержать его в клубе после окончания срока действия контракта, «Барсе» придется заплатить более 80 млн. евро... или обменять его на другого игрока «Барсы».

5. Маркос Алонсо

Каталонцы подписали защитника бесплатно после того, как он расторг контракт с «Челси» в 2022 году. В 2024-м ему исполнится 33 года. Стоит ли оставлять его еще на один сезон?

4 комментария

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TAGAY
Канчелу и Ямала однозначно продлить/выкупить!
Феликса еще надо смотреть
Алонсо и Роберто надо сказать пока!
+5
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+5
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med-a-lion
Ответ TAGAY
Канчелу и Ямала однозначно продлить/выкупить! Феликса еще надо смотреть Алонсо и Роберто надо сказать пока!
передам жоану
+2
0
+2
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& Co1366
Серджи Роберто спасибо за многолетнюю игру за Барсу и победный гол ПСЖ! Алонсо не впечатляет - надо расстаться.А та троица нужна Барсе - подписать по возможности.
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5gq5dkbd7g
У Роберто фотка из матча Барса ПСЖ 1/8 финала ЛЧ 16-17
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