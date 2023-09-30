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«Я его очень люблю». Хави признался в любви к Серхио Рамосу после его автогола в матче с «Барсой»

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Хави поделился эмоциями от автогола Серхио Рамоса, принесшего победу «Барселоне» в матче с «Севильей».

«Серхио Рамос - потрясающий защитник. Невероятно видеть его на высшем уровне в таком возрасте», - сказал Хави СМИ.

Xavi defends Ramos after own goal against Barcelona - Footbalium

Он удивительный профессионал, и я желаю ему всего наилучшего. Ему не повезло забить сегодня в свои ворота, но я его очень люблю», - заявил Хави.

Отметим, что за всю карьеру Рамос проиграл «Барселоне» 23 матча, победив 15 раз и 10 матчей проведя вничью.

1 комментарий

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Alexlagodny
Его сейчас временно полюбили наверное все болельщики Барселоны)))
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