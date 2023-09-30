«Я его очень люблю». Хави признался в любви к Серхио Рамосу после его автогола в матче с «Барсой»

Хави поделился эмоциями от автогола Серхио Рамоса, принесшего победу «Барселоне» в матче с «Севильей».

«Серхио Рамос - потрясающий защитник. Невероятно видеть его на высшем уровне в таком возрасте», - сказал Хави СМИ.

Он удивительный профессионал, и я желаю ему всего наилучшего. Ему не повезло забить сегодня в свои ворота, но я его очень люблю», - заявил Хави.

Отметим, что за всю карьеру Рамос проиграл «Барселоне» 23 матча, победив 15 раз и 10 матчей проведя вничью.