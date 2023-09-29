FC BARCELONA
Блог

У Хави спросили, боится ли он за здоровье игроков из-за предстоящих матчей с Рамосом и Пепе. Он ответил коротко и четко 😎

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Пепе Пепе
Серхио Рамос Серхио Рамос
Хави Хави
Футбол Футбол

«Барселоне» вот-вот предстоят матчи против «Севильи» и «Порту», что означает встречу с двумя экс-игроками «Реала» - Серхио Рамосом и Пепе.

Грязный стиль игры защитников стал поводом для вопроса Хави на сегодняшней пресс-конференции.

Iconic Duos: Real Madrid's notorious bad cop/worse cop, Pepe and Ramos

«Боюсь ли я за своих игроков? Нет, я этого совершенно не боюсь», - ответил наставник «Барсы», смеясь.

Ожидается, что Рамос сегодня выйдет в стартовом составе «Севильи». Что касается Пепе, то 40-летний защитник может пропустить матч с каталонцами, который запланирован на среду, из-за повреждения.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Когда за спиной Негрейра, то ничего не страшно.

(с) Чапи
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timati Beweers
Ответ Роман
Когда за спиной Негрейра, то ничего не страшно. (с) Чапи
Негрейра, которого нет…
Не мадридцам выделываться по поводу судейства.
Собака лает, команда прёт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fatei4
На самом деле если посотреть нарезки грубостей этих двух синьоров, то становится понятно, что свой хейт они на 100% заслужили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий