У Хави спросили, боится ли он за здоровье игроков из-за предстоящих матчей с Рамосом и Пепе. Он ответил коротко и четко 😎

«Барселоне» вот-вот предстоят матчи против «Севильи» и «Порту», что означает встречу с двумя экс-игроками «Реала» - Серхио Рамосом и Пепе.

Грязный стиль игры защитников стал поводом для вопроса Хави на сегодняшней пресс-конференции.

«Боюсь ли я за своих игроков? Нет, я этого совершенно не боюсь», - ответил наставник «Барсы», смеясь.

Ожидается, что Рамос сегодня выйдет в стартовом составе «Севильи». Что касается Пепе, то 40-летний защитник может пропустить матч с каталонцами, который запланирован на среду, из-за повреждения.