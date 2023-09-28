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«В прошлом году мы были великолепны». Хави рассказал, над чем «Барсе» надо работать больше всего

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«В прошлом году мы были великолепны в обороне, а сейчас не очень», – заявил Хави журналистам в преддверии матча против «Севильи». – «Нам нужно совершенствоваться и возвращать прошлый сезон, чтобы выигрывать трофеи».

В этом сезоне «Барселона» пропустила 8 мячей всего в 7 матчах, хотя при этом трижды не пропустив . Особенно плохо каталонцы сыграли в обороне против «Вильярреала», «Мальорки» и «Сельты».

В прошлом сезоне «Барса» выглядела надежно, повторив рекорд по количеству пропущенных мячей и пропустив всего 20 голов в 38 матчах. Похоже, этот сезон точно не будет скучным.

5 комментариев

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Andrey Sheykhov
Я не знаю перевод ли это такой или ему приходится на однообразные вопросы отвечать, но новость просто бомба: "В прошлом сезоне мы были в обороне лучше. Я был на год моложе. Суп в холодильнике. Поющие в терновниках."
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Нефанатик
Очень хорошо проявили себя в еврокубках. Главное не изменять самим себе
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NartApsua
Ответ инна витенберг
Хави закормил своими высказыванием. Надо думать что он скажет после игры с Порто, опять мы играли плохо , но будем лучше
А что, Порту уже проиграли?
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