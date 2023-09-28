«В прошлом году мы были великолепны». Хави рассказал, над чем «Барсе» надо работать больше всего

«В прошлом году мы были великолепны в обороне, а сейчас не очень», – заявил Хави журналистам в преддверии матча против «Севильи». – «Нам нужно совершенствоваться и возвращать прошлый сезон, чтобы выигрывать трофеи».

В этом сезоне «Барселона» пропустила 8 мячей всего в 7 матчах, хотя при этом трижды не пропустив . Особенно плохо каталонцы сыграли в обороне против «Вильярреала», «Мальорки» и «Сельты».

В прошлом сезоне «Барса» выглядела надежно, повторив рекорд по количеству пропущенных мячей и пропустив всего 20 голов в 38 матчах. Похоже, этот сезон точно не будет скучным.