FC BARCELONA
Блог

«Так «Ман Сити» вскрывает любую защиту». Фанаты «Барсы» подсказывают Хави, как обыгрывать автобусы

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Хави Хави
Футбол Футбол

В недавнем матче Ла Лиги «Барселона» не смогла забрать три очка у «Мальорки» (2:2). Каталонцы никак не могли взломать плотную оборону соперника.

Некоторые болельщики «Барсы» начали обсуждать, что нужно сделать Хави, чтобы его команда без проблем взламывала низкие блоки.

«Нужен быстрый футбол. Именно так «МанСити» вскрывает любую защиту. Это единственная проблема «Барсы». Мы играем слишком медленно, построение игры никогда не застает тебя врасплох, ты почти можешь предугадать каждый пас до того, как он произойдет. Я думаю, что это не проблема расстановки, а проблема интенсивности».

«Тики Така 2.0 Короткие передачи между линиями на быстрой скорости открывают пространство, а также нужен дриблинг. На самом деле мы больше пытаемся завершить игру, чем пробить оборону. Против «Мальорки» мы должны были забивать как минимум 4 мяча, но Рафинья и Ферран не справились».

Mallorca vs Barcelona, La Liga: Final Score 2-2, Barça rescue point on the road in wild game - Barca Blaugranes

«Рафинья в роли дриблера-тарана может принести пользу. Мы уже два матча подряд видим, как Рафинья и Ямал, играя рядом друг с другом, усиливают атаку и способны взломать оборону. Возможно, это не очень хорошо для общей игры, так как мы жертвуем стабильностью полузащиты и обороной, но низкие блоки требуют ширины и атакующих игроков».

«Надо доводить атаки до конца и наносить дальние удары. Нужно, чтобы Ромеу или кто-то с мощным ударом старался забивать из-за пределов штрафной, а мы старались использовать отскоки».

«У нас неплохо получается пробивать низкий блок и забивать как минимум два гола. Проблема в том, что при контратаках мы часто остаемся 2 на 2, что дает преимущество сопернику. Нам нужно быть умнее и лучше понимать ситуацию. Опорник должен держаться сзади или один из защитников. Я понимаю, что у нас очень сильные защитники, но это большая необходимость – требовать от защиты постоянного численного преимущества».

А что думаете вы?

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Achilles 21
Ответ Александр Опёнышев
Комментарий скрыт
ты наверно другой матч какой то смотрел:)вот тебе три момента навскидку, рафинья выход один на один не забил, феликс в штангу попал и его же убойный удар вратарь вытащил,у мальорки таких моментов и в помине не было
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Зачем Чави подсказки? неужели он сам не смотрит как играет Гвардиола? неужели сам не понимает, что Барса играет медленный и предсказуемый футбол? неужели сам не знает, что надо тренировать игроков на дальные удары? неужели не понимает, что надо давить противника прессингом и агрессией? неужели не понимает, что Левандовский не должен играть так низко к центру? Неужели не понимает то и то и это? Да всё он понимает, так как сам играл именно такой футбол и был на высоте вместе клубом…. так почему всё это не происходит? почему после каждого матча мы слышим, что все хорошо осознают ошибки, которые надо исправить? тогда почему ничего не исправляется и с матча к матчу играем скучнейший футбол? Почему такие команды как Сельта и Мальёрка создают столько проблем Барсе, которая теряет очки? тысяча почему? и хотелось бы увидеть исправления и улучшения игры, а не объяснения, ничего не говорящие….
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EminenceGrise
Ответ Achilles 21
ты наверно другой матч какой то смотрел:)вот тебе три момента навскидку, рафинья выход один на один не забил, феликс в штангу попал и его же убойный удар вратарь вытащил,у мальорки таких моментов и в помине не было
Плюс еще 1 выход 1 на 1 Феррана, который вратарь потащил в конце первого тайма. Плюс два момента, когда был навес и чуть-чуть не дотянулись, чтобы замкнуть с близкого расстояния. В первом тайме Ферран и в концовке второго Левандовски. И это все только из максимально близких к голу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Зачем Чави подсказки? неужели он сам не смотрит как играет Гвардиола? неужели сам не понимает, что Барса играет медленный и предсказуемый футбол? неужели сам не знает, что надо тренировать игроков на дальные удары? неужели не понимает, что надо давить противника прессингом и агрессией? неужели не понимает, что Левандовский не должен играть так низко к центру? Неужели не понимает то и то и это? Да всё он понимает, так как сам играл именно такой футбол и был на высоте вместе клубом…. так почему всё это не происходит? почему после каждого матча мы слышим, что все хорошо осознают ошибки, которые надо исправить? тогда почему ничего не исправляется и с матча к матчу играем скучнейший футбол? Почему такие команды как Сельта и Мальёрка создают столько проблем Барсе, которая теряет очки? тысяча почему? и хотелось бы увидеть исправления и улучшения игры, а не объяснения, ничего не говорящие….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
На счёт медленной игры, согласен.Слишком увлекаются перепасовкой, когда получают мяч , стоят и ждут, пока соперник занимает свои позиции, только потом начинается все эти пасы друг другу, не бьют из удобной позиции, а ищут , кому пас отдать.Любой клуб, когда отбирает мяч у своей штрафной, рывком бросаются в контратаку, но не Барса .Они отбирают мяч, отдают назад защитнику, а тот в свою очередь, вратарю.И ждут, смотрят, все ли защитники соперника успели занимать свои позиции, и потом начинай медленную атаку.Если потерял мяч, то жди быструю контратаку условной Мальорки.Шустрее надо играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий