«Так «Ман Сити» вскрывает любую защиту». Фанаты «Барсы» подсказывают Хави, как обыгрывать автобусы

В недавнем матче Ла Лиги «Барселона» не смогла забрать три очка у «Мальорки» (2:2). Каталонцы никак не могли взломать плотную оборону соперника.

Некоторые болельщики «Барсы» начали обсуждать, что нужно сделать Хави, чтобы его команда без проблем взламывала низкие блоки.

«Нужен быстрый футбол. Именно так «МанСити» вскрывает любую защиту. Это единственная проблема «Барсы». Мы играем слишком медленно, построение игры никогда не застает тебя врасплох, ты почти можешь предугадать каждый пас до того, как он произойдет. Я думаю, что это не проблема расстановки, а проблема интенсивности».

«Тики Така 2.0 Короткие передачи между линиями на быстрой скорости открывают пространство, а также нужен дриблинг. На самом деле мы больше пытаемся завершить игру, чем пробить оборону. Против «Мальорки» мы должны были забивать как минимум 4 мяча, но Рафинья и Ферран не справились».

«Рафинья в роли дриблера-тарана может принести пользу. Мы уже два матча подряд видим, как Рафинья и Ямал, играя рядом друг с другом, усиливают атаку и способны взломать оборону. Возможно, это не очень хорошо для общей игры, так как мы жертвуем стабильностью полузащиты и обороной, но низкие блоки требуют ширины и атакующих игроков».

«Надо доводить атаки до конца и наносить дальние удары. Нужно, чтобы Ромеу или кто-то с мощным ударом старался забивать из-за пределов штрафной, а мы старались использовать отскоки».

«У нас неплохо получается пробивать низкий блок и забивать как минимум два гола. Проблема в том, что при контратаках мы часто остаемся 2 на 2, что дает преимущество сопернику. Нам нужно быть умнее и лучше понимать ситуацию. Опорник должен держаться сзади или один из защитников. Я понимаю, что у нас очень сильные защитники, но это большая необходимость – требовать от защиты постоянного численного преимущества».

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