«Барселона» устно договорилась с «Сити» о переходе Канселу. Вопрос решен?

«Барселона» сделала большой шаг к подписанию Жоау Канселу на постоянной основе.

Согласно El Chiringuito, сине-гранатовые имеют устную договоренность о переходе португальского защитника.

Каталонцы готовы заплатить «Сити» около €35 млн. Горожан полностью устраивает эта сумма.

Португалец точно не останется в «МС», поскольку Пеп Гвардиола не видит у него будущего в клубе. Сам игрок публично выразил желание перейти в «Барселону».