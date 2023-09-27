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«Барселона» устно договорилась с «Сити» о переходе Канселу. Вопрос решен?

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«Барселона» сделала большой шаг к подписанию Жоау Канселу на постоянной основе.

Согласно El Chiringuito, сине-гранатовые имеют устную договоренность о переходе португальского защитника.

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Каталонцы готовы заплатить «Сити» около €35 млн. Горожан полностью устраивает эта сумма.

Португалец точно не останется в «МС», поскольку Пеп Гвардиола не видит у него будущего в клубе. Сам игрок публично выразил желание перейти в «Барселону».

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