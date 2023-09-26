«Рафинья будет очень важен», – сказал Хави журналистам в преддверии матча с «Мальоркой». – «Он не так много играл, потому что был дисквалифицирован. Он не мог играть так много, как другие игроки, но он будет очень важен на протяжении всего сезона».

Рафинья получил красную карточку в первом туре в матче с «Хетафе». После этого бразилец провел 4 матча, в которых забил один гол и отдал 2 результативные передачи.

26-летний футболист также внес значительный вклад в победы «Барсы» над «Антверпеном» и «Сельтой».