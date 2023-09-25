Португалец явно счастлив в Каталонии.

В соцсетях появилось видео, на котором новичок «Барсы» Жоауа Канселу играет со своей дочкой и учит ее, как правильно болеть за новый клуб папы.

Этим летом Жоау Канселу второй раз за год покинул «Манчестер Сити» на правах аренды.

Когда «Барселона» объявила о трансфере, клуб отдельно отметил, что португалец был готов пожертвовать деньгами ради выступления за команду.

Соглашение с «горожанами» рассчитано до лета 2024 года. Право выкупа не предусмотрено.

Вторую половину прошлого сезона португалец провел в «Баварии» и забил один гол за 15 матчей в Бундеслиге.