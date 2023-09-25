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«Довольны тем, что имеем». Хави нашел положительный момент в уходе Дембеле

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Меньше народа − больше кислорода.

Когда летом Усман Дембеле решил уйти из «Барселоны» в «ПСЖ», Хави сказал, что разочарован решением игрока. Однако сейчас, по словам тренера, уход француза стал, своего рода, замаскированным благословением.

«Уход Дембеле? Мы нашли решение с Рафой, Ламином и Ферраном, − сказал Хави журналистам. − Иногда, когда уходит один игрок, появляется другой, и мы довольным тем, что имеем».

Если бы Дембеле остался, это могло бы еще больше усложнить ситуацию в атаке. Ведь на одни позиции могут претендовать Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

С момента перехода в «ПСЖ» Дембеле отдал одну результативную передачу в 8 матчах.

5 комментариев

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Игорь Климов
Дембеле так и остался для Барселоны тёмным пятном.
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Rachid
Наконец и Хави понял, что чёрный хрусталь - просто бестолковый резвый бегунок:))))
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Hella black
Скатертью дорожка Усман
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ljolik888
Ушёл и ушёл. Теперь уже не стоит вспоминать . Надеюсь Ямаль и компания покажут всему миру как Барселона возвращается в топ клуб обратно .
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василий иванов
Ответ ljolik888
Ушёл и ушёл. Теперь уже не стоит вспоминать . Надеюсь Ямаль и компания покажут всему миру как Барселона возвращается в топ клуб обратно .
да как его не вспоминать?! столько денег вбухали в него, столько лет лечили и ходили вокруг него, пока бургеры лопал и фифку рубился с друганами, а как только заиграл, то сразу ливнул за баблом (странно что не в СА). Это очень болезненный, но полезный опыт, о котором нужно помнить.
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