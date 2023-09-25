«Довольны тем, что имеем». Хави нашел положительный момент в уходе Дембеле
Меньше народа − больше кислорода.
Когда летом Усман Дембеле решил уйти из «Барселоны» в «ПСЖ», Хави сказал, что разочарован решением игрока. Однако сейчас, по словам тренера, уход француза стал, своего рода, замаскированным благословением.
«Уход Дембеле? Мы нашли решение с Рафой, Ламином и Ферраном, − сказал Хави журналистам. − Иногда, когда уходит один игрок, появляется другой, и мы довольным тем, что имеем».
Если бы Дембеле остался, это могло бы еще больше усложнить ситуацию в атаке. Ведь на одни позиции могут претендовать Ламин Ямаль и Ферран Торрес.
С момента перехода в «ПСЖ» Дембеле отдал одну результативную передачу в 8 матчах.
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