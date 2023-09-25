FC BARCELONA
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«Я прекрасно представляю его там». Хави придумал новую позицию для Рафиньи в своей системе – как это выглядит?

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«Рафинья будет очень важен в этом сезоне», – заявил Хави журналистам. – «Я прекрасно представляю его на вершине квадрата в центре. Именно он отдал передачу Канселу перед голом», – добавил босс «Барсы».

Против «Сельты» Рафинья иногда занимал центральные зоны, меняясь позициями с Ламином Ямалем – так был создан второй гол «Барсы». На схеме идея Хави может выглядеть так.

«Барселона» все еще остается без Педри и Френки де Йонга, поэтому Хави придется искать креативные решения для их замены.

5 комментариев

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Atash Yoldashow
До возвращения Педри и Френки, таких серьезных важных матчей особо и нет. Но все же как же заметен отсутствие Педри ох как его не хватает
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Karl0709
Гави/Гундо)))))) норм так сократили.
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ljolik888
Поживём- увидим . Без ДеЙонгв и Педри будет тяжело . Главное чтобы больше не было травм .и тогда все будет хорошо !
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Rachid
Думаю , что Хави правильно придумал позицию для Рафиньи (на период травмы Педри) с возможностью большего креатива в центре под нападающим - с возможностью нанесения прямого удара из-за пределов штрафной, который у него хорошо поставлен
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Overkiller
Ответ Atash Yoldashow
До возвращения Педри и Френки, таких серьезных важных матчей особо и нет. Но все же как же заметен отсутствие Педри ох как его не хватает
Френки к Реалу не вернётся, да и Педри ещё не факт.
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