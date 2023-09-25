«Рафинья будет очень важен в этом сезоне», – заявил Хави журналистам. – «Я прекрасно представляю его на вершине квадрата в центре. Именно он отдал передачу Канселу перед голом», – добавил босс «Барсы».

Против «Сельты» Рафинья иногда занимал центральные зоны, меняясь позициями с Ламином Ямалем – так был создан второй гол «Барсы». На схеме идея Хави может выглядеть так.

«Барселона» все еще остается без Педри и Френки де Йонга, поэтому Хави придется искать креативные решения для их замены.