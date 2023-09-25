«Я прекрасно представляю его там». Хави придумал новую позицию для Рафиньи в своей системе – как это выглядит?
«Рафинья будет очень важен в этом сезоне», – заявил Хави журналистам. – «Я прекрасно представляю его на вершине квадрата в центре. Именно он отдал передачу Канселу перед голом», – добавил босс «Барсы».
Против «Сельты» Рафинья иногда занимал центральные зоны, меняясь позициями с Ламином Ямалем – так был создан второй гол «Барсы». На схеме идея Хави может выглядеть так.
«Барселона» все еще остается без Педри и Френки де Йонга, поэтому Хави придется искать креативные решения для их замены.
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