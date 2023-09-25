Благодаря камбэку в матч с «Сельтой» Хави одержал свою 50-ю победу в Ла Лиге в качестве тренера «Барсы»: 17 в сезоне 2021/22 (его первая игра состоялась 20 ноября против «Эспаньола»), 28 в сезоне 2022/23 и пять в сезоне 2023/24. Отличный результат достигнут за 70 туров, в которых также были 10 ничьих и 10 поражений. Всего у «Барсы» в Ла Лиге при Хави было забито 135 голов и 49 пропущено.

У Хави 71% побед, он является третьим тренером «Барсы», который показывает лучший в истории процент побед, уступая только Пепу Гвардиоле и Луису Энрике, у которых почти 76% побед.

Если говорить об успехе в чемпионате Испании подряд, то у Хави была серия из семи побед, причём ему удавалось выиграть 7 матчей подряд трижды.

Каталонский тренер прогрессирует и совершенствует свои результаты. Первый сезон был очень сложным: команда вылетела из Лиги чемпионов, во втором сезоне они авторитетно выиграли чемпионский титул Ла Лиги, посмотрим, чем закончится третий сезон.

В общей сложности Хави провел 97 матчей в качестве тренера «Барсы», одержав 61 победу, 17 ничьих и 19 поражений – у него 69% успеха. Почти сто матчей принесли ему два титула: Ла Лигу и Суперкубкок.

Сотый, юбилейный матч Хави у руля «Барселоны» состоится 4 октября против «Порту».