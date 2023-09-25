FC BARCELONA
Блог

50 побед Хави за 70 туров у руля «Барсы» в Ла Лиге – результат круче только у Гвардиолы и Энрике

Барселона Барселона
Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Благодаря камбэку в матч с «Сельтой» Хави одержал свою 50-ю победу в Ла Лиге в качестве тренера «Барсы»: 17 в сезоне 2021/22 (его первая игра состоялась 20 ноября против «Эспаньола»), 28 в сезоне 2022/23 и пять в сезоне 2023/24. Отличный результат достигнут за 70 туров, в которых также были 10 ничьих и 10 поражений. Всего у «Барсы» в Ла Лиге при Хави было забито 135 голов и 49 пропущено.

У Хави 71% побед, он является третьим тренером «Барсы», который показывает лучший в истории процент побед, уступая только Пепу Гвардиоле и Луису Энрике, у которых почти 76% побед.

Если говорить об успехе в чемпионате Испании подряд, то у Хави была серия из семи побед, причём ему удавалось выиграть 7 матчей подряд трижды.

Каталонский тренер прогрессирует и совершенствует свои результаты. Первый сезон был очень сложным: команда вылетела из Лиги чемпионов, во втором сезоне они авторитетно выиграли чемпионский титул Ла Лиги, посмотрим, чем закончится третий сезон.

В общей сложности Хави провел 97 матчей в качестве тренера «Барсы», одержав 61 победу, 17 ничьих и 19 поражений – у него 69% успеха. Почти сто матчей принесли ему два титула: Ла Лигу и Суперкубкок.

Сотый, юбилейный матч Хави у руля «Барселоны» состоится 4 октября против «Порту».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cektor
будем откровенны , у Пепа и Энрике был Месси и Ко
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atash Yoldashow
Благодаря камбэку в матч с «Сельтой» барса заслужила первое место в турнирной таблице.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
У Пепа - Месси,Хави/Иньеста
У Лучо - Месси,Суарез,Неймар
В обоих праймовых Барсах был Лёня,сложно даже представить,какой была бы Барса у Хави,с Месси в составе 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atash Yoldashow
Ответ cektor
будем откровенны , у Пепа и Энрике был Месси и Ко
Это да, но, у той барсы и соперники были очень достойные )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий