Мимими дня.

Жоау Канселу прибыл в «Барселоны» в последние дни лета, но с первых матчах доказал свою важность для клуба. Португалец быстро адаптировался в новой лиге и в новых условиях.

В субботнем матче против «Сельты» Канселу забил победный гол и отдал голевой пас. «Барселона» проигрывала 0:2, но совершила камбэк − 3:2.

После своего замечательного перфоманса защитник провел некоторое время с семьей. Он выложил видео того, как учит четырехлетнюю дочь Алисию петь гимн «Барселоны».

Кстати, на вчерашний матч с «Сельтой» Алисия пришла в полном комплекте «блауграны». И судя по выражению ее лица, она очень этим довольна.

Похоже, что это любовь с детства.