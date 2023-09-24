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📹С детства за каталонский клуб. Канселу научил маленькую дочь петь гимн «Барселоны» 🥰

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Жоау Канселу Жоау Канселу
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Мимими дня.

Жоау Канселу прибыл в «Барселоны» в последние дни лета, но с первых матчах доказал свою важность для клуба. Португалец быстро адаптировался в новой лиге и в новых условиях.

В субботнем матче против «Сельты» Канселу забил победный гол и отдал голевой пас. «Барселона» проигрывала 0:2, но совершила камбэк − 3:2.

После своего замечательного перфоманса защитник провел некоторое время с семьей. Он выложил видео того, как учит четырехлетнюю дочь Алисию петь гимн «Барселоны».

Кстати, на вчерашний матч с «Сельтой» Алисия пришла в полном комплекте «блауграны». И судя по выражению ее лица, она очень этим довольна.

Похоже, что это любовь с детства.

2 комментария

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Begenç Seýtiýew
Мило)
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+3
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Strateg 7
Какая милашка)
И как же радует сам Канселу, потрясающее приобретение клуба!
+2
0
+2
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