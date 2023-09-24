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Раскрыта позиция Пепа Гвардиолы по поводу возможной продажи Канселу в «Барсу»

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Жоау Канселу Жоау Канселу
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Пеп Гвардиола все еще «не любит» Жоау Канселу, сообщает надежный Фернандо Поло.

Вполне вероятно, что каталонский тренер не будет против продажи португальца в «Барселону» следующим летом.

Хави, в свою очередь, очень любит игрока и уже хочет, чтобы он остался в клубе и после этого сезона.

Окружение Канселу считает, что игрок может подписать контракт с «Барсой» примерно за 25 миллионов евро.

В любом случае, переговоры между «Барселоной» и «Манчестер Сити» состоятся только в конце сезона.

На данный момент 29-летний футболист забил 3 гола всего за 4 матча в аренде за «Барсу».

 

5 комментариев

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Олег Фома
Не три а два мяча забил
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predMBAPPE
Ему будет уже 30, надеюсь МС не зарубит 55 как за Торреса
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Rule1
У Сити заряженный Кайл Уокер всю бровку поливает,там пока глухо как в лесу.
Конселу выберет Барселону,оптималка для него и для Хави
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Rachid
Барсе на руку конфликт Пепа и Канселу - значит выкупить контракт Жоао будет не сложно:))
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& Co1366
Хави & Пеп - "любит-не любит".
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