Раскрыта позиция Пепа Гвардиолы по поводу возможной продажи Канселу в «Барсу»
Пеп Гвардиола все еще «не любит» Жоау Канселу, сообщает надежный Фернандо Поло.
Вполне вероятно, что каталонский тренер не будет против продажи португальца в «Барселону» следующим летом.
Хави, в свою очередь, очень любит игрока и уже хочет, чтобы он остался в клубе и после этого сезона.
Окружение Канселу считает, что игрок может подписать контракт с «Барсой» примерно за 25 миллионов евро.
В любом случае, переговоры между «Барселоной» и «Манчестер Сити» состоятся только в конце сезона.
На данный момент 29-летний футболист забил 3 гола всего за 4 матча в аренде за «Барсу».
Конселу выберет Барселону,оптималка для него и для Хави