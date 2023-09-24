Пеп Гвардиола все еще «не любит» Жоау Канселу, сообщает надежный Фернандо Поло.

Вполне вероятно, что каталонский тренер не будет против продажи португальца в «Барселону» следующим летом.

Хави, в свою очередь, очень любит игрока и уже хочет, чтобы он остался в клубе и после этого сезона.

Окружение Канселу считает, что игрок может подписать контракт с «Барсой» примерно за 25 миллионов евро.

В любом случае, переговоры между «Барселоной» и «Манчестер Сити» состоятся только в конце сезона.

На данный момент 29-летний футболист забил 3 гола всего за 4 матча в аренде за «Барсу».