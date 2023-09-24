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«Это моя вина»: Хави объяснил плохую игру до 80-й минуты с «Сельтой»

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«Не думаю, что могу похвастаться игрой», — заявил Хави СМИ после того, как «Барселона» обыграла «Сельту» со счетом 3–2.

«В итоге мы выиграли, сильно рискуя в атаке, но мы легко могли и проиграть. Это моя вина, что мы не сыграли хорошо».

«Всякий раз, когда мы снижаем интенсивность, мы играем намного хуже», — также сказал тренер «Барсы».

Большую часть времени против «Сельты» «Барселона» не выглядела креативно. Команда Рафаэля Бенитеса блестяще играла в защите и четко действовала в атаке.

 

4 комментария

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Rachid
Правильно сделал Хави, что признался в своей ошибке во вчерашнем матче против Сельты - начиная с выбора стартового состава и установок на матч..
Чудом отскочила Барса
+4
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+4
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SaH4r.
контратаки Сельты просто эталонные
+4
-1
+3
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Hella black
Не бойтесь признавать свои ошибки, не бойтесь исправлять их - и Вы будете на самой вершине.

Владимир Ильич Л.
+1
0
+1
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Игорь Климов
Хави конечно респект, что не снимает с себя ответственность, но тут скорее всего сыграло важную роль отсутствие в стартовом составе Гави, Араухо, Бальде, по разным причинам, но хорошо что выиграли этот сложнейший матч!
0
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