«Не думаю, что могу похвастаться игрой», — заявил Хави СМИ после того, как «Барселона» обыграла «Сельту» со счетом 3–2.

«В итоге мы выиграли, сильно рискуя в атаке, но мы легко могли и проиграть. Это моя вина, что мы не сыграли хорошо».

«Всякий раз, когда мы снижаем интенсивность, мы играем намного хуже», — также сказал тренер «Барсы».

Большую часть времени против «Сельты» «Барселона» не выглядела креативно. Команда Рафаэля Бенитеса блестяще играла в защите и четко действовала в атаке.