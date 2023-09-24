Никто не радуется голам «Барсы» с таким рвением, как Гави. Он даже не дал Канселу завершить празднование
Похоже, среди игроков «Барсы» больше всех радовался камбэку именно Гави. Только посмотрите на лица игроков, когда к ним приближался этот безумный 19-летний испанец!
Бальде, Араухо, Левандовски, Феликс... Кажется, Гави успел обнять каждого.
Он даже не дал Жоау Канселу завершить трогательное празднование!
Представьте, как скучно будет без Гави.
Гави это не только про талант. Это про отношение к клубу, команде и своему делу.
Есть в нем и это ощущение, когда во дворе мы забивали и выигрывали. Радуется как ребенок.
Желаю ему этого никогда не терять.