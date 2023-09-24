FC BARCELONA
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Никто не радуется голам «Барсы» с таким рвением, как Гави. Он даже не дал Канселу завершить празднование

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Похоже, среди игроков «Барсы» больше всех радовался камбэку именно Гави. Только посмотрите на лица игроков, когда к ним приближался этот безумный 19-летний испанец!

Бальде, Араухо, Левандовски, Феликс... Кажется, Гави успел обнять каждого.

Он даже не дал Жоау Канселу завершить трогательное празднование!

Представьте, как скучно будет без Гави.

5 комментариев

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moldfan
Паренек настоящая драгоценность Барсы. У него бывают неудачные матчи, но не было не одного, где он не выкладывался по полной и не рубился за свою команду. Я думаю за это его впервую очередь любят фанаты.

Гави это не только про талант. Это про отношение к клубу, команде и своему делу.
Есть в нем и это ощущение, когда во дворе мы забивали и выигрывали. Радуется как ребенок.
Желаю ему этого никогда не терять.
+13
0
+13
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Hella black
Барса у него в крови
+10
0
+10
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кто-то
По кадрам этим я, конечно, ничего не понял, но Гави красавчик 💙❤️
+6
0
+6
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barca1899messi
Ответ Екб
Гави с Левой 69))
🤣🤣
+1
0
+1
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Екб
Гави с Левой 69))
+2
-2
0
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