Похоже, среди игроков «Барсы» больше всех радовался камбэку именно Гави. Только посмотрите на лица игроков, когда к ним приближался этот безумный 19-летний испанец!

Бальде, Араухо, Левандовски, Феликс... Кажется, Гави успел обнять каждого.

Он даже не дал Жоау Канселу завершить трогательное празднование!

Представьте, как скучно будет без Гави.