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Хави назвал игрока, который олицетворяет камбэк «Барсы» с «Сельтой». Это не Лева и не Канселу

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Хави назвал игрока, который олицетворяет камбэк «Барсы» с «Сельтой».

«Это Гави», — заявил Хави СМИ после победы «Барсы» над «Сельтой» со счетом 3:2 в Ла Лиге. 

«Но это была командная работа. Гол [Сельты] на 80-й минуте (на самом деле это было на 76-й) был ударом молота – обычно «Барса» после этого не возвращается», – добавил он.

Гави был одним из лучших игроков во втором тайме против «Сельты». 

 

2 комментария

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Hella black
Гави моторчик,молодой а 🥚🥚как у динозавра 😎
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Игорь Климов
Гави настоящий боец на футбольном поле!
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