Хави назвал игрока, который олицетворяет камбэк «Барсы» с «Сельтой».

«Это Гави», — заявил Хави СМИ после победы «Барсы» над «Сельтой» со счетом 3:2 в Ла Лиге.

«Но это была командная работа. Гол [Сельты] на 80-й минуте (на самом деле это было на 76-й) был ударом молота – обычно «Барса» после этого не возвращается», – добавил он.

Гави был одним из лучших игроков во втором тайме против «Сельты».