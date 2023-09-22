Герой дня!

Жоау Канселу вновь продемонстрировал, почему Хави так долго бился за его трансфер. Защитник сыграл наиважнейшую роль в камбэке каталонцев, присоединившись к атаке ближе к концу матча. Португалец оформил ассист на Левандовски, а после забил победный гол.

Празднуя, Жоау показал фанатам, насколько он счастлив выступать за клуб своей мечты, даже на правах аренды. Первым делом игрок похлопал по эмблеме «Барсы» на своей футболке.

После финального свистка Жоау раскритиковал свое выступление, а потом сразу же отправился в соцсети, чтобы еще раз признаться в любви каталонскому клубу.

Игрок выложил фото своего празднования с подписью «Mes Que un Club» («Больше, чем клуб» — официальный девиз «Барсы»).

Если он будет выступать на протяжении сезона так же, как на старте, Хави вряд ли позволит ему уйти.

Лапорте пора разбивать копилку? 😄