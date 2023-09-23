Самоанализ на максимум.

В невероятном камбэке против «Сельты» Жоау Канселу стал одним из главных героев «Барсы»

К 80-й минуте каталонцы горели со счетом 0:2, но в течение следующих восьми смогли перевернуть ход матча. Жоау Феликс отдал идеальный пас на Левандовски, и форвард забил, положив начало возвращению «блауграны». Вскоре у Роберта был уже дубль — второй гол он оформил с ассиста Канселу, а спустя 4 минуты португальский защитник заколотил победный благодаря передаче Гави.

После матча именно Канселу вышел к журналистам, и выдал удивительную речь:

«Сегодня у меня была очень плохая игра, я допускал много ошибок. Иногда во время матча я теряю концентрацию — это ненормально, я должен исправиться.

В конце концов нужно быть сконцентрированным и играть до конца, и это стоило того, чтобы взять 3 очка. Лучше играть плохо и выиграть, чем сыграть хорошо и проиграть».

Журналисты не упустили возможность спросить игрока, думает ли он, что «Барселона» выкупит его после такого впечатляющего старта. Защитник ответил философски:

«Если я буду играть хорошо, клуб постарается меня удержать. В противном случае — нет».

И не поспоришь.