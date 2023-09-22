По новому контракту с «Барселоной» Хави будет зарабатывать 8 миллионов евро в год, сообщает Марта Рамон.

Если бы он все еще был игроком «Барсы», он был бы лишь 11-м в списке самых высокооплачиваемых игроков «блауграны» – после этих десяти человек.

Однако он будет зарабатывать больше, чем такие игроки, как Рональд Араухо и Гави. Надеемся, они не будут слишком завидовать!

«Барселона» удвоила зарплату Хави, а также увеличила доходы его штаба.

Новое соглашение Хави с «Барсой» рассчитано до 2025 года. Срок действия предыдущего истекал в 2024 году.