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Он зарабатывает больше, чем Гави? Стал известен доход Хави по новому контракту

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По новому контракту с «Барселоной» Хави будет зарабатывать 8 миллионов евро в год, сообщает Марта Рамон.

Если бы он все еще был игроком «Барсы», он был бы лишь 11-м в списке самых высокооплачиваемых игроков «блауграны» – после этих десяти человек.

Однако он будет зарабатывать больше, чем такие игроки, как Рональд Араухо и Гави. Надеемся, они не будут слишком завидовать!

«Барселона» удвоила зарплату Хави, а также увеличила доходы его штаба.

Новое соглашение Хави с «Барсой» рассчитано до 2025 года. Срок действия предыдущего истекал в 2024 году.

 

1 комментарий

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Sadullo
Ты где Атдам денгиев
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