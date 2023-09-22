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Витора Роке унесли на носилках в слезах после ужасного фола в матче за «Паранаэнсе» 📹

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Витор Роке был вынужден покинуть поле в прошедшем матче «Паранаэнсе» раньше времени.

Бразилец стал жертвой ужасного фола, совершенного игроком «Интернасьоналя» Николасом Эрнандесом всего через десять минут после начала игры.

18-летнего парня унесли на носилках в слезах. Душераздирающая сцена.

Никаких новостей о травме Роке пока не поступало.

Мы очень надеемся, что у будущей звезды «Барсы» нет ничего серьезного.

4 комментария

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Avazbek Rasulov
ЁППРСТ...
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Владимир Самсонов
Обычный грубой фол. Вернблум такие в каждом матче делал
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TumanBay
За такой прыжок красную давать надо и матчей на 5 отстранить,чтоб подумал над поведением. Меня точно так же сломали 3 месяца назад в лфл,играть еще не скоро светит
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Caerly
Прыжок дикий, а контакт - на три копейки.
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