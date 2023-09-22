Витор Роке был вынужден покинуть поле в прошедшем матче «Паранаэнсе» раньше времени.

Бразилец стал жертвой ужасного фола, совершенного игроком «Интернасьоналя» Николасом Эрнандесом всего через десять минут после начала игры.

18-летнего парня унесли на носилках в слезах. Душераздирающая сцена.

Никаких новостей о травме Роке пока не поступало.

Мы очень надеемся, что у будущей звезды «Барсы» нет ничего серьезного.