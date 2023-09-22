Витора Роке унесли на носилках в слезах после ужасного фола в матче за «Паранаэнсе» 📹
Витор Роке был вынужден покинуть поле в прошедшем матче «Паранаэнсе» раньше времени.
Бразилец стал жертвой ужасного фола, совершенного игроком «Интернасьоналя» Николасом Эрнандесом всего через десять минут после начала игры.
18-летнего парня унесли на носилках в слезах. Душераздирающая сцена.
Никаких новостей о травме Роке пока не поступало.
Мы очень надеемся, что у будущей звезды «Барсы» нет ничего серьезного.
4 комментария