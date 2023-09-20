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Что ван Боммел сказал Хави после второго гола «Барсы» в первом матче ЛЧ? Рассказал сам босс каталонцев

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Марк — главный фанат «блауграны» 😄

Хави не стал скрывать, что Марк ван Боммел сказал ему после второго гола «Барсы» в первом матче Лиги чемпионов, завершившемся разгромной победой каталонцев (5:0).

Операторы трансляции выцепили момент, когда босс «Антверпена» подошел к своему сопернику во время игры, и неожиданно завел беседу.

Фанаты ломали голову, о чем могли разговаривать два старых товарища на бровке, и в послематчевой пресс-конференции босс «блауграны» дал ответ:

«Ван Боммел сказал мне: «У тебя очень хорошая команда, просто фантастическая».

И я ему ответил: «Да, сейчас у нас в порядке, но посмотрим».

Еще перед началом встречи ван Боммел восхитился уровнем каталонской команды, заявив, что у нее одна из лучших атакующих линий в ЛЧ.

Но нам еще предстоит узнать, как обновленная «Барса» проявит себя в противостоянии с более серьезными соперниками.

1 комментарий

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KIROS
«Астанавитесь!!!»
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