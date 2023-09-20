FC BARCELONA
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«Иногда нам приходится его останавливать». Хави подметил негативную деталь в стиле игры Гави

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«Гави – очень динамичный игрок, ему трудно удерживаться на своей позиции», – сказал Хави журналистам после того, как «Барселона» разгромила «Антверпен» 5:0 в Лиге чемпионов.

«Он может бежать и прессинговать трех игроков подряд, и иногда нам приходится его останавливать».

В матче с «Антверпеном» Гави получил раннюю желтую карточку и был близок к удалению – такое случается довольно часто, когда 19-летний футболист действует как машина прессинга.

В любом случае, Хави призывает юношу больше участвовать в атаках «Барсы», а не просто прессинговать соперников и пытаться отвоевать мяч.

Барселона — Антверпен 5:0, результат матча 1-го тура ЛЧ 19 сентября - Чемпионат

3 комментария

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Константин Юрьевич
Гави воин каких давно не было в Барсе, но держаться себя в руках он должен.
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Aymammet Baylyyew
респект гави за игру
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Санжар Уразбаев
Жесткий пацан ))
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