«Гави – очень динамичный игрок, ему трудно удерживаться на своей позиции», – сказал Хави журналистам после того, как «Барселона» разгромила «Антверпен» 5:0 в Лиге чемпионов.

«Он может бежать и прессинговать трех игроков подряд, и иногда нам приходится его останавливать».

В матче с «Антверпеном» Гави получил раннюю желтую карточку и был близок к удалению – такое случается довольно часто, когда 19-летний футболист действует как машина прессинга.

В любом случае, Хави призывает юношу больше участвовать в атаках «Барсы», а не просто прессинговать соперников и пытаться отвоевать мяч.