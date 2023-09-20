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«Он улучшает выбор момента». Хави рассказал, какой игрок «Барсы» сильно прогрессирует в атаке

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Полузащитники «Барселоны» должны забивать голы», – заявил Хави журналистам.

«Гави делает это часто, и он совершенствует выбор момента для удара. Он забил два гола в этом сезоне и будет забивать еще», – добавил босс «Барсы».

19-летний футболист наконец-то вернулся к атакующей роли. В игре с «Вильярреалом» Гави забил головой, а в игре с «Антверпеном» – ударом из пределов штрафной.

Теперь в полузащите «Барсы» забивает голы не только Педри!

Joao Felix überstrahlt den Rest: Spielfreudiges Barça überrollt Neuling Antwerpen - kicker

2 комментария

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Rachid
Педри и Гави сейчас, как Хави и Иньеста в той Барселоне:)
+3
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Артур Гаспарян
Гави красавчик!! Но гол был забит в пределах штрафной!
0
0
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