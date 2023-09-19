«В прошлом сезоне мы плохо атаковали, когда владели мячом, но в этом сезоне мы стали лучше», – сказал Хави после того, как «Барселона» разгромила «Антверпен» со счетом 5:0 в Лиге чемпионов.

С приходом в команду Жоау Канселу и Жоау Феликса «Барселона» заиграла на совершенно другом уровне. В команде стало больше игроков, которые понимают принципы позиционной игры. Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Барса» слишком полагалась на индивидуальный талант.

В двух последних матчах «Барселона» забила 10 голов. Похоже, в атаках «Барсы» появилось больше энергии и креатива.