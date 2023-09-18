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Гюндоган назвал две причины, по которым Хави заслуживает уважения

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Илкай Гюндоган считает, что Хави заслуживает похвалы в «Барселоне» за то, что выиграл чемпионский титул и Суперкубок в трудный для клуба момент. И за создание команды, которая играет в такой соблазнительный футбол, как команда Пепа Гвардиолы.

«Хави действительно хорош. Он это доказал. Несмотря на все трудности, которые переживает клуб, победа в Ла Лиге и Суперкубке Испании стала большим успехом.

Думаю, главная заслуга принадлежит тренеру», — сказал Гюндоган El Pais.

«Когда я вижу, как Хави говорит до и во время игр, есть много вещей, которые совпадают с тем, как я их вижу или как я привык делать это с Пепом в «Сити».

Мы играем в хороший футбол. Я впечатлен Хави", - добавил полузащитник.

 

1 комментарий

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Denis2403
неплохой старт гюндогана, но впереди матчи ЛЧ, тоже стоит показать свой характер
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